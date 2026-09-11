Deuda sangrienta: Hombre fue asesinado por un dinero, el culpable huyó y cuando se vio acorralado por la policía tomó drástica decisión

El municipio San Cristóbal, estado Táchira, fue escenario de un atroz homicidio. Se trata del caso de Elio José Rubio Soto, un hombre de 75 años que fue asesinado a puñaladas por una deuda de 2.000 dólares.

Los hechos se dieron el pasado 19 de agosto en la Torre Sofitasa, en la parroquia San Sebastián. No fue hasta esta semana que Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), detalló el caso de Rubio.

De acuerdo a las investigaciones, Tulio German Morales Márquez, de 41 años, se apersonó en la oficina de Rubio, quien le debía 2.000 dólares. El hombre exigió que cancelara la deuda, pero el septuagenario no realizó el pago.

Ante este escenario, se desató una fuerte discusión y la situación escaló con el paso de los minutos. Finalmente, Morales desenfundó un arma blanca y se abalanzó sobre Rubio, quien sufrió varias heridas punzo penetrantes.

EL ASESINO DE RUBIO

Los detectives determinaron que Rubio murió en la oficina por la gravedad de las heridas. El victimario, supuestamente, limpió la escena del crimen, hurtó varias pertenencias de la víctima y huyó de la entidad andina.

Tulio Morales habría escapado hasta Valencia, estado Carabobo, pero las autoridades descubrieron su ruta de escape. Tras recibir la notificación del Cicpc, funcionarios de la policía municipal ejecutaron un procedimiento para su captura.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA CASA DEL HORROR: DENUNCIARON A UN HOMBRE POR BRUTALES MALTRATOS CONTRA SU HIJASTRO, TODO QUEDÓ GRABADO

Al verse acorralado, Morales ingresó a una vivienda y tomó desengrasante (sustancia tóxica) para quitarse la vida y no responder por el crimen de Rubio. Sin embargo, fue trasladado a un hospital, «encontrándose estable de salud».

El sospechoso fue puesto a la orden del Ministerio Público, que continuará con los procedimientos correspondientes por el caso. Todavía no hay detalles sobre los cargos por el homicidio de Rubio.