La casa del horror: Denunciaron a un hombre por brutales maltratos contra su hijastro, todo quedó grabado

Habitantes del sector Turumo, en la parroquia Caucaguita del estado Miranda, denunciaron a un hombre por presunto maltrato infantil en contra de un niño de tan solo cinco años y su hermanita.

El acusado en cuestión respondería al nombre de Luis Guillén. En un video compartido por el reportero Jhorman Cruz se puede ver como presuntamente golpea en reiteradas ocasiones al pequeño, quien sería el hijo de su actual pareja sentimental.

Asimismo, golpea a otra niña quien intenta intervenir para que no siga agrediendo al niño.

Vecinos del lugar indicaron que además de sufrir estas agresiones con frecuencia, este hombre somete al niño a encierros en una habitación oscura sin supervisión, viéndose obligado a dormir en el suelo cubierto únicamente con una cobija.

Además, destacaron que este hombre tiene un trato completamente diferente con sus hijos biológicos quienes si cuentan con condiciones adecuadas de alojamiento.

Con respecto a la madre del niño, denunciaron que es cómplice ante toda esta situación y no interviene para defenderlo ante los reiterados tratos crueles que sufre.

Vecinos y miembros del sector hicieron un llamado a los organismos de protección del niño, niña y adolescente, así como a las autoridades policiales de la entidad mirandina, para que inicien las investigaciones pertinentes y resguarden la integridad del pequeño.