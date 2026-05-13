La decisión fatal de una mujer durante acalorada discusión con su pareja en Barinas

Las autoridades policiales anunciaron este miércoles la captura de una mujer de 40 años, identificada como Belsy Liliana Zuanare Angarita, quien habría asesinado a su esposo en el municipio Ezequiel Zamora, estado Barinas.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en Instagram sobre la captura de Zuanare. Además, precisó que la víctima fue identificada como Víctor Julio Sandoval, de 40 años, esposo de la victimaria.

Los hechos se dieron el pasado domingo, 10 de mayo, en una vivienda del sector Piñalito, parroquia Santa Bárbara. De acuerdo a las investigaciones, Zuanare y Sandoval tuvieron una severa discusión.

La situación escaló progresivamente y la disputa se tornó violenta. En medio del caos, Zuanare habría buscado un arma blanca y le propinó una puñalada en el pecho a su pareja, quien murió en el lugar por la gravedad de la lesión.

CAPTURA DE ZUANARE

El reporte policial que Zuanare, una vez concretó el crimen, le dijo a su hermano que había asesinado a Sandoval. Luego el hombre informó a las autoridades sobre lo ocurrido y el Cicpc puso en marcha las investigaciones.

Detectives de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Santa Bárbara se encargaron de las pesquisas y capturaron a Zuanare poco después del crimen.

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La sospechosa fue trasladada a los calabozos de la localidad y el caso quedó a la orden del Ministerio Público, que se encargarán de los procedimientos correspondientes. No hay detalles sobre los cargos contra Zuanare.