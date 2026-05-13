Sucesos

La decisión fatal de una mujer durante acalorada discusión con su pareja en Barinas

Carlos Ramiro Chacín
Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
Mujer discutió por celos con su pareja, lo apuñaló varias veces y después se acostó a dormir
Foto: Referencial de archivo

Las autoridades policiales anunciaron este miércoles la captura de una mujer de 40 años, identificada como Belsy Liliana Zuanare Angarita, quien habría asesinado a su esposo en el municipio Ezequiel Zamora, estado Barinas.

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Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en Instagram sobre la captura de Zuanare. Además, precisó que la víctima fue identificada como Víctor Julio Sandoval, de 40 años, esposo de la victimaria.

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Los hechos se dieron el pasado domingo, 10 de mayo, en una vivienda del sector Piñalito, parroquia Santa Bárbara. De acuerdo a las investigaciones, Zuanare y Sandoval tuvieron una severa discusión.

La situación escaló progresivamente y la disputa se tornó violenta. En medio del caos, Zuanare habría buscado un arma blanca y le propinó una puñalada en el pecho a su pareja, quien murió en el lugar por la gravedad de la lesión.

CAPTURA DE ZUANARE

El reporte policial que Zuanare, una vez concretó el crimen, le dijo a su hermano que había asesinado a Sandoval. Luego el hombre informó a las autoridades sobre lo ocurrido y el Cicpc puso en marcha las investigaciones.

Detectives de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas de la Delegación Municipal Santa Bárbara se encargaron de las pesquisas y capturaron a Zuanare poco después del crimen.

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La sospechosa fue trasladada a los calabozos de la localidad y el caso quedó a la orden del Ministerio Público, que se encargarán de los procedimientos correspondientes. No hay detalles sobre los cargos contra Zuanare.

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