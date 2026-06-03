En Barinas: Cayó desalmada que enviaba fotos y videos íntimos de su hija a su amante

Las autoridades policiales anunciaron este miércoles la captura de una mujer, identificada como Yeniffer Rodríguez Ocampo, en el estado Barinas, por, presuntamente, enviar imágenes íntimas de su hija adolescente a su amante radicado Panamá.

Los hechos se dieron en comunidad del sector Andrés Eloy Blanco de Santa Bárbara, municipio Ezequiel Zamora. La víctima es una adolescente de apenas 15 años, la hija de Rodríguez, con quien vivía.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó sobre la captura de Rodríguez, de 39 años. Precisó la mujer enviaba contenido de pornografía infantil a su amante panameño, llamado Fabián Rosales.

De acuerdo a las investigaciones, Rodríguez tomaba fotografías de su hija y luego se las enviaba al sujeto. Además, hacían videollamadas en donde exponía a la adolescente sin ropa frente a la cámara.

Rodríguez, supuestamente, enviaba las imágenes a cambio de dinero que le transfería el sujeto. Aunque la detención se llevó a cabo cuando la adolescente tenía 15 años, los hechos se habrían dado desde los 12.

CAPTURA DE RODRÍGUEZ

El caso salió a la luz luego de que el Cicpc recibió varias denuncias en contra de Rodríguez. Detectives de la Delegación Municipal Santa Bárbara se encargaron de la pesquisa y capturaron a la sospechosa.

Rodríguez fue puesta a la orden de la Fiscalía Noventa del Ministerio Público y enfrentará cargos por delitos de abuso infantil. No hay mayores detalles sobre la situación del sujeto al que enviaba las imágenes.