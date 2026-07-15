El atroz crimen de un policía contra su novia usando su arma de reglamento en Zulia

Un funcionario policial de 31 años, identificado como Xander Luis Fuenmayor Polanco, habría sido detenido esta semana luego de asesinar a su novia de un disparo en el municipio Mara, estado Zulia.

Los hechos se dieron en la madrugada del lunes, 13 de julio, en el sector Las Cabimas, de acuerdo a medios regionales. La víctima fue identificada como Marianny Alejandra Beltrán, de 31 años.

Reportes extraoficiales indican que Fuenmayor sostuvo una fuerte discusión con su pareja en plena madrugada. La situación escaló con el paso de los minutos hasta que el agente desenfundó su arma de reglamento.

Presuntamente, Fuenmayor disparó en repetidas ocasiones contra su pareja. Los vecinos del sector y familiares de la víctima escucharon las detonaciones, pero no pudieron hacer nada para evitar el homicidio.

FUENMAYOR SE ENTREGÓ

La víctima quedó gravemente herida en el suelo y fue auxiliada por los testigos. Aunque fue trasladada de emergencia hasta el Hospital de El Moján y recibió atención médica, falleció pocas horas después de su ingreso.

Fuenmayor, aparentemente, huyó de la escena del crimen tras balear a la víctima. Sin embargo, producto de la presión de las autoridades y el despliegue policial en Mara, se entregó a las fuerzas de seguridad.

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Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) pusieron en marcha las pesquisas. Fuenmayor quedó a la orden del Ministerio Público, al igual que la principal evidencia: su arma de reglamento.