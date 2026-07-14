Brutal pelea familiar termina con un muerto y un herido en Tucacas

Los habitantes de Tucacas, en el estado Carabobo, están conmocionados por el homicidio de Jhonny Gustavo Acosta, de 35 años, quien murió en medio de una riña familiar en la localidad de Tucacas, municipio José Laurencio Silva, estado Falcón.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó de la muerte de Jhonny. El victimario sería su tío, un hombre de 62 años, identificado como Wilman Adelis Acosta Peña.

Los hechos se dieron la semana pasada en una vivienda del sector de Felipito. De acuerdo al reporte policial, Jhonny estaba agrediendo a su padre, cuando Wilman «se interpone para defender a su hermano».

La discusión escaló con el paso de los minutos y se desató una pelea hasta la muerte entre Jhonny y su tío. «Se torna acalorada la situación y ambos optaron por desenfundar sus armas blancas», apunta el reporte.

JHONNY MURIÓ EN EL HOSPITAL

Ambos involucrados sufrieron heridas en varias partes del cuerpo y fueron trasladados de emergencia al Hospital Dr. Lino Arévalo. Jhonny falleció poco después de su ingreso, mientras que Wilman permanece hospitalizado.

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Detectives de la Delegación Municipal Tucacas pusieron en marcha las pesquisas y esclarecieron el homicidio de Jhonny. El caso quedó en manos del Ministerio Público, que continuará con los procedimientos de rigor.