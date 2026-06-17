Discusión entre ‘amigos’ terminó con mortal botellazo en la cabeza y huida a zona boscosa

Las autoridades policiales anunciaron este miércoles la captura de un sujeto de 47 años, identificado como Amadeo Pulido Varela, por el presunto homicidio de un amigo en el municipio Pedraza, estado Barinas.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en Instagram sobre la captura de Pulido. Precisó que la víctima fue identificada como Pedro Pablo Briceño Ramírez, de 46 años.

Los hechos se dieron el pasado 12 de junio en el sector El Mesero, comunidad La Maporita. De acuerdo a las investigaciones, Pulido y Briceño estaban compartiendo y consumiendo bebidas alcohólicas sin mayores problemas, hasta que ocurrió la tragedia.

Por razones que hasta el momento no han sido determinadas, se desató una discusión entre ambos. La situación escaló con el paso de los minutos y Pulido optó por agredir mortalmente a su amigo.

Presuntamente, Pulido le propinó «un golpe en la región cefálica con una de las botellas» a Briceño, quien murió en el lugar por la gravedad de la lesión. Luego el sospechoso escapó a toda velocidad de la escena del crimen.

CAPTURA DE PULIDO

El sospechoso se habría internado en una zona boscosa. Mientras tanto, comisiones del Cicpc se desplegaron en el sector y, tras «un extenso rastreo», localizaron a Pulido, concretando su detención.

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Pulido fue trasladado a los calabozos de la localidad y el caso quedó en manos del Ministerio Público. No hay información sobre los cargos en su contra.