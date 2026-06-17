En Caracas: Policía fue acribillado mientras manejaba su moto en plena madrugada, se llevaron su arma

Un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), identificado como Ciro Ramses Gavidia Uriarte, fue asesinado este miércoles en la parroquia San Juan, municipio Libertador de Caracas.

Los hechos se dieron cerca de las 2:20 de la madrugada en la avenida San Martín, a la altura de un reconocido restaurante de comida rápida. Reportes extraoficiales indican que Gavidia era seguido por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

Según Últimas Noticias, trabajadores de una línea de taxi observaron el crimen. Estos relataron que los antisociales dispararon a Gavidia mientras manejaba la motocicleta, perdiendo el control y chocando contra un kiosko.

El funcionario resultó gravemente herido en el ataque y quedó tendido sobre la acera. Mientras tanto, los victimarios huyeron a toda velocidad de la escena y se desconoce su paradero.

GAVIDIA MURIÓ

Organismos de seguridad y emergencias se desplazaron hasta el lugar. Un grupo de funcionarios trasladó a Gavidia hasta el Hospital Universitario Pérez Carreño, pero ingresó sin signos vitales por la gravedad de sus heridas.

Una comisión policial resguardó la escena del crimen. Luego, detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se apersonaron en el lugar para levantar las evidencias.

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El reporte oficial apuntó que Gavidia no tenía en su poder su arma de reglamento. En tal sentido, presumen que el móvil del asesinato fue robar dicha arma.

Gavidia, quien era primer oficial, estaba adscrito a la Estación Policial San Juan de la PNB. El caso quedó en manos de la Fiscalía Nacional 21 del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones del caso.