Un ataque ocurrido la madrugada de este sábado 28 de noviembre dentro de una casa en la población de Capitanejo, municipio Ezequiel Zamora del estado Barinas, acabó con la vida de una abuelita y su nieta dentro de su propia vivienda, luego de que una pareja sostuviera una pelea por celos.

Según informaron diversos medios locales, las autoridades identificaron a las fallecidas como María Zenaida Vahos Rodríguez, de 58 años, y la menor Erilermar M. P. M., de 13 años.

Trascendió que, durante el altercado, la mujer que era pareja del atacante consiguió huir de la propiedad. Sin embargo, el sospechoso, identificado como Eligio Parra, arremetió contra la abuelita y su nieta, quienes a su vez eran suegra e hijastra del agresor, y luego intentó quitarse la vida antes de que llegaran las autoridades.

Funcionarios policiales y equipos de emergencia entraron a la propiedad, confirmaron la muerte de ambas víctimas y auxiliaron al atacante. Posteriormente, lo llevaron al Hospital de Santa Bárbara, donde los médicos lo mantienen estable y bajo vigilancia policial.

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) asumieron las pesquisas para remitir el expediente al Ministerio Público. Por su parte, el personal del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) trasladó los cadáveres hasta la morgue local.

Hasta el momento se desconocen los detalles de cómo Parra asesinó a la señora y a la adolescente. De igual forma, no se tiene información sobre el estado actual de la pareja del hombre, quien era la madre de la menor fallecida y a la vez hija de Vahos Rodríguez.