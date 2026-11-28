Un hombre que había estado en prisión hasta hace pocos meses en el estado Carabobo asfixió hasta la muerte a su hermana en Valencia, luego de que ambos sostuvieran una acalorada discusión tras compartir licor, y posteriormente arrojó el cuerpo a un terreno baldío en Tocuyito.

De acuerdo con la periodista Heberlizeth González, la víctima quedó identificada como Isamar Jenifer Parra Peraza, de 36 años. Asimismo, se supo que el homicida responde al nombre de Edilio Peraza, de 40 años.

Según el reporte, el exreo estuvo ingiriendo licor junto a su hermana durante la noche del pasado domingo. Más tarde, ambos fueron hacia la barbería de Peraza en el sector Trapichito, al sur de Valencia. Fue allí donde se inició una fuerte discusión.

En medio del altercado, Edilio estranguló a Isamar hasta la muerte, abandonó su cuerpo dentro del negocio y regresó a su vivienda. Horas antes del crimen, la mujer se había comunicado con otra de sus hermanas para avisarle que estaba reunida con Peraza.

A la mañana siguiente, el agresor llamó a un taxista conocido y, mediante presuntos engaños y amenazas de muerte, lo obligó a trasladar el cadáver de su hermana envuelto en sábanas dentro de un carro Aveo hasta Tocuyito. No obstante, el femicida no contó con que una cámara de seguridad registraría toda la operación.

Tras dejar el cuerpo, el chofer manejó directo hasta la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Valencia para denunciar lo ocurrido. Una comisión policial fue al sitio indicado y confirmó el hallazgo de los restos de Isamar cubiertos con sábanas.

Justo cuando el taxista declaraba ante los detectives, Peraza se presentó en la misma oficina policial para denunciar la falsa desaparición de su hermana. Sin embargo, los agentes ya conocían todo el hecho y detuvieron a ambos hombres.

Durante su detención, Edilio aseguró que cometió el crimen porque «se hartó de los constantes reclamos» de Isamar sobre su comportamiento.

Trascendió que el hoy detenido estuvo hasta hace poco en prisión tras pasar nueve años tras las rejas por cometer el delito de violación. Durante su estancia, la víctima le llevó alimentos por casi una década.