Caos en liceo de Cojedes: 25 personas hospitalizadas y más de 300 estudiantes evacuados por intoxicación masiva

Momentos de caos se vivieron este martes en un liceo de la ciudad de San Carlos, estado Cojedes, cuando más de 300 personas, entre estudiantes y personal de la institución, fueron evacuados por una presunta intoxicación masiva. Al menos 25 personas tuvieron que ser hospitalizadas.

Los hechos se dieron cerca de las 11 de la mañana en el Liceo Francisco de Miranda, en el sector San Ramón. De acuerdo a la cuenta Cojedes es Noticia, los estudiantes comenzaron a sufrir vómitos y desmayos.

Funcionarios de Protección Civil se desplazaron hasta el liceo para atender la emergencia. El reporte oficial indican que «varios estudiantes presentaban síntomas de afectación física» y se puso en marcha un operativo de evacuación.

«En coordinación con la directora del plantel, ejecutaron con éxito la evacuación masiva y segura de 275 estudiantes y 45 miembros del personal administrativo», indicó Protección Civil en su cuenta de Instagram.

AFECTADOS EN EL LICEO

Las autoridades preciaron que 25 personas fueron trasladadas de emergencia hasta el Hospital General Dr. Egor Nucete de San Carlos. Se trata de cinco estudiantes y 20 adultos, integrantes del personal del liceo.

«Los pacientes, que presentaron síntomas como dificultad respiratoria, vómitos, náuseas y alergia corporal, se encuentran bajo estricta observación médica y recibiendo el tratamiento», indica el reporte.

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Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de los Bomberos de Cojedes se desplazaron al liceo. Luego pusieron en marcha las pesquisas para determinar las circunstancias en las que se dio el siniestro.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, se desconoce cuál fue la sustancia o agente químico que causó la intoxicación masiva en el liceo. Tampoco hay alguna teoría sobre la responsabilidad de lo ocurrido.