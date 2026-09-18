BARINAS: El secreto que no lo dejaba dormir y guió al Cicpc a desenterrar su deplorable crimen

Las autoridades policiales esclarecieron el homicidio de un joven de 19 años, llamado Giovanny José Franco Camacho, quien llevaba desaparecido desde hace 10 meses en la ciudad de Barinas, estado homónimo.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó del caso de Franco en su programa radial. Precisó que el joven fue reportado como desaparecido en noviembre de 2025.

Producto de las investigaciones, las autoridades capturaron a un sujeto de 24 años, identificado como Yerson Alfonzo Romero. Luego de un interrogatorio, el joven terminó confesando el brutal homicidio de Giovanny Franco.

«Al joven lo habían asesinado y enterrado en un patio, cubriendo sus restos con una capa de concreto para evitar su localización, quedando por detener a otros criminales implicados en el crimen», dijo el comisario.

EL CASO DE FRANCO

El caso de Franco generó gran conmoción en la entidad llanera. Detectives de la Delegación Municipal de Barinas se hicieron cargo de las pesquisas y, gracias a la confesión, lograron esclarecer el crimen.

Las pesquisas determinaron que, por razones desconocidas, Franco fue asesinado por al menos cinco personas en la urbanización Renacer Bolivariano, en Alto Barinas. La causa de muerte es desconocida, pero trascendió que lo golpearon con objetos contundentes.

Una vez concretaron el crimen, trasladaron el cuerpo de Franco a otra urbanización, en la que vivía el actual detenido. Su cadáver estaba en una tumba de poca profundidad, cubierta con una capa de concreto.

El detenido llevó a los detectives hasta el cuerpo de Franco y luego quedó en manos del Ministerio Público. Las autoridades se mantienen tras la pista de Luis Romero (19), hermano de Yerson; Andrés Urbina, alias El Virolo; un sujeto conocido como El Caracas y un quinto involucrado.