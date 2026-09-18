Cibercriminales intentaron secuestrar a un hombre en Caracas: así fue su ‘modus operandi’

Un hombre de 64 años, llamado Juan Antonio Marrero Ortega, fue víctima de un intento de secuestro virtual en Caracas y brindó detalles sobre este modus operandi que enciende las alarmas en el país.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), publicó en redes sociales un video junto a Marrero. La víctima es un empleado de una empresa de cristalería.

El día de los hechos, Marrero se desplazó al sector Caucaguita, a las afueras de Caracas, para tomar unas medidas de cristales y hacer un presupuesto. En el trayecto, los supuestos clientes les pidieron mantenerse en la llamada telefónica y que compartiera su ubicación.

Al llevar al sector, le dijeron que, al estar en las faldas del parque nacional El Ávila, debía pasar por unos «patrones de seguridad». Marrero confesó que estuvo una hora y 45 minutos a la espera de una autorización.

MARRERO SE DIO CUENTA

Lo que no sabía Marrero es que no estaba hablando con unos clientes, sino con unos antisociales. Según Douglas Rico, se trataba de sujetos que estaban encarcelados en Colombia y contaban con números de ese país.

Los criminales manipularon a Marrero para que les diera los números de sus jefes y su pareja. «Cuando él (el delincuente) trancaba conmigo, extorsionaba a mi jefe y extorsionaba a mi esposa y les pedía plata, pero yo no lo sabía», afirmó.

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Con el paso del tiempo, Marrero se percató de que algo raro estaba ocurriendo y le pidió auxilio a un motorizado de la zona. «Chamo, ayúdame porque yo creo que estoy secuestrado», dijo la víctima.

Los antisociales se percataron de que Marrero dudaba del engaño y optaron por amenazar con dispararle. Poco después, detectives del Cicpc se apersonaron en el lugar y lo pusieron a buen resguardo.

El comisario Rico relató que los cibercriminales solicitaron una transferencia de criptomonedas (USDT) a una cuenta de Binance. Sin embargo, descubrieron el engaño antes de que hicieran en pago.

Una vez Marrero relató su historia, las autoridades pidieron estar alertas a este novedoso modus operandi. «Hemos hecho muchos llamados y lamentablemente siguen ocurriendo producto del manejo psicológico», apuntó.