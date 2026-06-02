VIRAL: Los nuevos detalles de la muerte del joven que saltó a un embalse en Colombia durante pelea en ‘una fiesta’

La sociedad colombiana sigue conmocionada por el caso de Alexander Avendaño Varela, un joven de 22 años que murió ahogado en un embalse de Antioquia. A unos días del siniestro, siguen trascendiendo detalles sobre sus últimos momentos de vida.

Avendaño abordó una embarcación en el embalse de El Peñol-Guatapé y saltó al agua cuando varias personas lo estaban golpeando. No volvió a salir a la superficie y su cuerpo fue localizado cinco días después.

Un empleado de la empresa Los Lagos de Guatapé, propietaria de la embarcación, dijo al medio colombiano El Tiempo que todas las personas presentes eran mayores de edad, puesto que se vendían bebidas alcohólicas.

«Todos los que estaban en esa fiesta son mayores de edad, de hecho antes de que subieran al barco la policía hizo una requisa, pidió cédulas y verificaron todos los nombres de los asistentes», dijo.

También insistió en que Avendaño tuvo que cumplir los protocolos de seguridad. «Antes de salir todas las personas llevaban su chaleco salvavidas, incluso tenemos varios letreros con las recomendaciones que las personas deben seguir a bordo», acotó.

Respecto al conflicto que ocurrió en la embarcación, el empleo aseguró que Avendaño tuvo comportamientos agresivos con la tripulación y habría roto un lavamanos. Luego se desató la riña que lo llevó a saltar al agua.

INVESTIGAN A LA EMPRESA

Por otra parte, el empleado confirmó que la compañía ya está en contacto con las autoridades. «No estaba el día del evento, pero sé que ayer la empresa tuvo cita con la Fiscalía, no sé muy bien qué se habrá hablado», acotó.

El Ministerio del Transporte anunció hace pocos días una investigación contra la empresa. Las autoridades buscan identificar posibles incumplimiento de las medidas de seguridad y de la normativa de transporte fluvial.

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En medio de este escenario, el medio colombiano El Tiempo descubrió que la empresa está dedicada al transporte fluvial de pasajeros. Avendaño estaba en una embarcación que tenía venta de comidas y licor.

Las circunstancias exactas en las que murió Avendaño todavía son materia de investigación. No hay reportes de detenidos por el caso, aunque hay diversos llamados a que se esclarezcan los hechos y se establezcan responsabilidades.