El video que podría esclarecer la muerte de un joven que se ahogó en un embalse de Colombia, esto se sabe del caso

Las autoridades colombianas hallaron el cuerpo del joven de 22 años, Alexander Avendaño Varela, quien estaba desaparecido desde el 24 de mayo en las aguas del embalse El Peñol-Guatapé, a dos horas de Medellín. Sin embargo, el caso dio un nuevo giro, debido a un video.

Según la FM, en una primera instancia las autoridades concentraron sus esfuerzos en una compleja operación de búsqueda y rescate. Pero, la aparición de un video de los momentos previos a su desaparición, abrió interrogantes sobre posibles responsabilidades en el caso.

La búsqueda de Avendaño se intensificó a comienzos de esta semana en el sector conocido como El Marial. Esta es una zona del embalse que alcanza profundidades cercanas a los 50 metros.

Se conoció que en las labores participaron 14 buzos especializado. Durante varios días inspeccionaron el área donde se reportó la caída del joven al agua.

Incluso llegaron a suspender temporalmente la búsqueda, ante la hipótesis de que el cuerpo del joven habría sido arrastrado por las corrientes hacia otro punto del embalse. Esto obligó a replantear las estrategias de rastreo y ampliar el radio de exploración.

EL VIDEO

Sin embargo, tras la recuperación del cadáver por parte del Cuerpo de Bomberos de El Peñol, la atención de los investigadores se trasladó a un video conocido en las últimas horas.

En las imágenes, que hacen parte del material recopilado por las autoridades, se observa una fuerte discusión y una aparente pelea dentro de la embarcación en la que se movilizaba el joven antes de caer al agua.

El registro audiovisual se convierte de esta manera en una pieza clave para esclarecer qué ocurrió realmente ese día. Aunque en un principio el caso fue tratado como una desaparición en el embalse, las nuevas evidencias podrían permitir establecer si existieron acciones de terceros posiblemente influyeron en la caída del joven.

Por ahora, las autoridades avanzan en la recolección de testimonios, el análisis del video y los resultados de los exámenes forenses para determinar las causas exactas del fallecimiento.

Los investigadores avanzan en la recolección de testimonios, el análisis del video y los estudios forenses. Quieren determinar las causas exactas del fallecimiento y si hubo participación de terceros.