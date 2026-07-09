VIDEO Y FOTOS: Confirman levantamiento de isla cercana a Trinidad tras terremotos que devastaron Venezuela

El Centro de Investigación Sísmica (SRC) de la Universidad de las Indias Occidentales (UWI) confirmó que el súbito levantamiento de la línea costera de Galfa, en Cedros, al sur de Trinidad, fue causado por los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron la costa norte de Venezuela.

El estado La Guaira, epicentro de la destrucción en territorio venezolano, se ubica a unos 483 kilómetros de la costa suroeste de Trinidad. Pese a la distancia, los habitantes de Cedros notaron poco después de los sismos un cambio abrupto en su litoral.

El geólogo Xavier Moonan calculó en un primer momento que el terreno se elevó cerca de seis metros de manera casi instantánea, un movimiento tan veloz que dejó a cientos de animales marinos varados entre las rocas y provocó la aparición de pozas con filtraciones naturales de petróleo.

En su evaluación preliminar, el SRC estableció un paralelismo con un episodio similar registrado tras un fuerte sismo ocurrido cerca de Trinidad en 2018, y explicó que la zona afectada se asienta sobre una franja de volcanes de lodo generados por la anticlinal del sur, un extenso sistema de plegamiento que atraviesa el sur de la isla de este a oeste.

Esa estructura, cargada de fallas, actúa como un canal que permite el ascenso de agua, petróleo y gas presurizados desde grandes profundidades, dando origen a la hilera de volcanes de lodo visible en la costa.

El organismo advirtió además que, al concentrar fluidos cerca de la superficie, estos terrenos presentan velocidades de onda de corte muy bajas, lo que los vuelve más vulnerables a la sacudida durante eventos sísmicos de gran magnitud.

MISMO SISTEMA DE FALLAS

Según el SRC, los terremotos venezolanos se originaron en el mismo sistema de fallas, con mecanismos focales similares y en un lapso tan breve que, en la práctica, pueden interpretarse como un único evento capaz de generar movimiento telúrico sostenido por más de 10 minutos.

DOBLETE SÍSMICO

Este tipo de fenómeno, conocido como «sismo doble» o «doblete sísmico», se produce cuando dos terremotos de energía comparable ocurren en rápida sucesión dentro de una misma región tectónica, a diferencia de una secuencia convencional de réplicas encabezada por un solo evento dominante.

Los especialistas explican que la tensión liberada por una falla puede transferirse a una estructura vecina que ya se encontraba al borde de la ruptura, desencadenando un segundo sismo de magnitud similar.

En Venezuela, el complejo límite entre las placas del Caribe y Sudamericana, sumado a un entramado de fallas activas, favorece esta dinámica, que los expertos describen no como un fenómeno misterioso, sino como una expresión típica de la acumulación y liberación de energía tectónica en una de las regiones sísmicamente más activas del continente.

A raíz de los #TerremotoVenezuela de magnitud 7.2 y 7.5, en Galfa Point, en la costa suroeste de Trinidad y Tobago, ocurrió un fenómeno que está siendo estudiado. Una fracción de tierra se elevó al menos 20 pies (6 metros). El fenómeno está siendo evaluado y estudiado por la… pic.twitter.com/qdKNcDGK2l — Federico A. Black B. (@FedericoBlackB) July 9, 2026

TERREMOTOS EN VENEZUELA

Las autoridades nacionales anunciaron que, hasta este jueves, se han contabilizado más de 3.800 muertos y 16.000 heridos por el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, publicó en sus redes sociales el balance del doble terremoto hasta este 9 de julio. A dos semanas de la tragedia, la cifra de víctimas mortales aumentó hasta 3.880.

Mientras que 6.462 personas han sido rescatadas, la cifra de heridos se mantuvo en 16.740 y la cantidad de pacientes atendidos aumentó hasta 28.836. No hay un balance detallado sobre la gravedad de las lesiones de las víctimas.

Rodríguez también afirmó que las autoridades atendieron a 86.794 familias afectadas en el doble terremoto. Asimismo, precisó que la cantidad de personas sin vivienda se mantuvo 17.907 y que fueron activados 89 campamentos transitorios.

Al igual como adelantaron hace unos días, las autoridades ratificaron que 856 edificios se vieron afectados en el doble terremoto. De ellos, 190 colapsaron, la amplia mayoría en La Guaira, la entidad más afectada.