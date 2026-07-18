VIDEO: Exparlamentaria española anunció su traslado a Venezuela para entregar personalmente ayuda humanitaria

La abogada y exparlamentaria española por el partido VOX, Macarena Olona, anunció su viaje a Venezuela para entregar personalmente 2.000 kilos de ayuda humanitaria recolectada por la comunidad policial de ese país a través de la Asociación Copland, para los afectados por los terremotos del 24 de junio.

En sus redes sociales, Olona detalló que el cargamento incluye insumos como bolsas para cadáveres para atender la emergencia sísmica.

Agradeció el apoyo logístico de Air Europa y reconoció la labor en el terreno de los rescatistas enviados por El Salvador.

Dijo que más de 600 voluntarios trabajaron de forma ininterrumpida desde el pasado 24 de junio para preparar el envío de los insumos.

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Desde que comenzó la recolección de insumos, indicó que el próximo desafío será garantizar que la ayuda llegue directamente al pueblo venezolano y no se extravíe durante el proceso de distribución.

Olona viaja en un vuelo de la aerolínea Air Europa con el lote de insumos críticos. Asimismo, dijo que se usarán geolocalizadores en los paquetes para asegurar que no sufran desvíos ni confiscaciones durante el trayecto.

El Gobierno de España y distintas organizaciones de ese país movilizaron millones de euros y decenas de toneladas de insumos médicos y logísticos para apoyar a Venezuela tras los sismos del 24 de junio.

Por su lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España activó de forma urgente 1 millón de euros a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Este monto inicial se canalizó por medio del Movimiento Internacional de la Cruz Roja.

Posteriormente, se sumó una asignación extra de 300,000 euros para el despliegue del Equipo Técnico Español de Ayuda y Respuesta en Emergencias (START). Dicho contingente humanitario levantó un hospital de campaña que ha brindado atención médica a más de 1,800 pacientes.