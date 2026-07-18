La CAF contrató dos firmas internacionales para el control y aseguramiento del Fondo de Recuperación de Venezuela tras los sismos

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) informó acerca de la contratación de dos firmas internacionales para garantizar el control y aseguramiento de los recursos, el Fondo para la Recuperación y Reconstrucción de Venezuela, tras los sismos de 24 de junio.

En este sentido, el organismo informó que EY (Ernst & Young) brindará asesoría especializada para el fortalecimiento del sistema de control interno del Fondo. Se apoyará en el diseño y seguimiento de mecanismos, procesos y buenas prácticas que contribuyan a una gestión eficiente, transparente y alineada con estándares internacionales.

Asimismo, PwC Venezuela (Firma miembro de PricewaterhouseCoopers) actuará como auditor independiente. La misma realizará revisiones y auditorías externas sobre los estados de cobros y pagos del Fondo.

La finalidad es proporcionar seguridad razonable sobre los reportes financieros preparados por la administración y fortalecer la confianza y la transparencia en la rendición de cuentas.

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“La estructura de gobernanza y supervisión del Fondo se concibe para garantizar los más altos estándares de transparencia, rendición de cuentas y control en la administración de las contribuciones recibidas”, dijo el organismo en un comunicado,

Explicó que eso se logrará “a través de mecanismos claros de seguimiento, supervisión independiente”. Además de “procesos alineados con las mejores prácticas internacionales, se ofrece a donantes, beneficiarios y demás partes interesadas plena confianza sobre el destino y utilización de los recursos”.

En este marco, CAF agradeció el acompañamiento de las firmas especializadas que contribuyen al fortalecimiento de estos mecanismos de control y verificación.

“Su participación complementa una arquitectura institucional robusta, reafirmando el compromiso de CAF de asegurar que cada aporte realizado por personas, empresas, gobiernos, organismos internacionales, fundaciones y otros aliados se traduzca en resultados concretos, transparentes y verificables para la recuperación y reconstrucción de Venezuela”, concluyó.