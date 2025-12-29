Mundo

Trump dijo que EEUU destruyó una «gran instalación de donde salen los barcos con narcóticos»

Donald Trump, presidente de EEUU, dijo en una entrevista con la cadena radial WABC de Nueva York que Estados Unidos “destruyó” una gran instalación relacionada con narcotráfico.

De acuerdo a la cadena de noticias Telemundo, esta acción supondría una importante escalada en los ataques militares estadounidenses contra el presunto tráfico de drogas desde Venezuela.

El anuncio de Tump sobre un aparente ataque se produce tras meses de acciones militares estadounidenses contra decenas de embarcaciones en aguas internacionales.

La Casa Blanca sostiene que esas embarcaciones transportaban drogas, aunque sus funcionarios no han aportado pruebas.

En la breve entrevista telefónica, que tuvo lugar el viernes, Trump respondió a una pregunta sobre Venezuela alabando los ataques de su Administración contra supuestas ‘narcolanchas’, antes de decir que EEUU había eliminado una “gran planta o gran instalación” dos días antes.

“Acabamos de destruir —no sé si lo ha leído o lo ha visto— tienen una gran planta o gran instalación desde donde envían, ya sabes, de donde vienen las embarcaciones”, afirmó Trump.

“Hace dos noches la destruimos. Así que les dimos muy fuerte”, destacó.

El presidente no proporcionó más detalles sobre el aparente ataque que, de ser cierto, sería la primera ofensiva terrestre conocida en el marco de las operaciones antinarcóticos de Estados Unidos contra Venezuela.

NBC News, cadena hermana de Noticias Telemundo, no ha confirmado de forma independiente el ataque. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones de Trump.

Medios estadounidenses suponen que esta instalación destruida, sería en Venezuela pero hasta ahora ni la Casa Blanca ni el gobierno de Nicolás Maduro se han pronunciado al respecto.

