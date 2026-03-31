¡ORGULLO CRIOLLO! Alejandra González, la venezolana que creó el himno de voluntarios del Mundial 2026

La productora musical venezolana Alejandra González, conocida en el mundo artístico como Djane Violet, habló este martes sobre su experiencia al crear himno oficial de los voluntarios del Mundial 2026, que se llevará a cabo en Norteamérica.

González sostuvo una entrevista en el programa Onda Beat de Unión Radio. Recordó que tras no ser convocada como voluntaria al Mundial Qatar 2022, recibió en 2024 un inesperado correo de la directora de voluntariado.

«Querían que participara en la creación del himno de los voluntarios. Decía que era de carácter confidencial», relató González. «Es su primer himno y quieren honrar toda esa fuerza invisible que está con ellos ayudándolos», acotó.

La productora indicó que los organizadores le dieron unas líneas y una melodía base para crear la obra. «Ellos te mandan unos lineamientos porque hay un himno principal que es el que engloba todo el Mundial», acotó González.

Igualmente, recordó que las canciones y el himno del Mundial son diferentes, puesto que cuentan con cierta independencia. Sin embargo, deben seguir cumpliendo ciertos parámetros establecidos por la organización.

ASÍ FUE LA POSTULACIÓN DE GONZÁLEZ

González contó que los voluntarios están en las canchas, aeropuertos y demás puntos neurálgicos del Mundial 2026. «Yo hice el mismo proceso que los demás y tuve que enviar el correo como los demás», añadió.

«Yo pensaba en ir al campo de juego o estar ayudando a la gente (…) En cualquier rama, pero nunca pensé que iba a trabajar de alguna forma con la música», explicó González, quien reveló que el himno suena habitualmente en el centro de voluntarios del Mundial.

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La productora participará en el Mundial como voluntaria en el área de operaciones de medios en las sedes de México. Al igual que otros voluntarios extranjeros, tendrá que encargarse de su trasladado y estadía en tierras aztecas.