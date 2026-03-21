VIDEO: Delcy Rodríguez insistió en el levantamiento de sanciones y envió nuevo mensaje a Trump

Delcy Rodríguez, presidenta encargada, pidió nuevamente el viernes a Donald Trump el levantamiento total de las sanciones contra Venezuela, al sostener que estas medidas financieras impactan de «forma negativa y directa» a toda la población del país.

«Yo no dejo espacios en blanco para insistirle al presidente Trump que Venezuela debe ser un país libre de sanciones. Es nuestro derecho y es justicia también», afirmó Rodríguez durante una alocución transmitida a través de VTV.

La gobernante explicó que buscan construir una agenda de trabajo basada en «la complementariedad y la cooperación mutua» entre ambas naciones. Igualmente, enfatizó que el único camino posible para consolidar estas nuevas relaciones es que Venezuela quede libre de sanciones.

Rodríguez aseguró que esta solicitud representa el «clamor de los trabajadores», los empresarios y el pueblo en general. De la misma forma, la mandataria denunció que el «bloqueo criminal» ha dejado heridas profundas en el ingreso familiar, la salud, la educación y la alimentación nacional.

«Llegó la hora de que Venezuela esté libre de sanciones», sentenció la presidenta encargada durante su intervención. A pesar de las restricciones que aún permanecen vigentes, proyectó que Venezuela liderará el crecimiento económico de América Latina durante el presente año 2026.

#UltimaHora Pdta Delcy Rodríguez le envía un mensaje al Pdte Donald Trump: Venezuela merece avanzar sin sanciones 🚨 Desde la fábrica de calzado Scady, la Presidenta encargada reafirma su compromiso con los trabajadores. Seguimos en vivo ✅️ #20marzo pic.twitter.com/mTC4hf5o4Q — El Cuarto Rojo (@ElCuartoRoj0) March 20, 2026

PETICIÓN PREVIA A TRUMP

La presidenta ya había presentado una propuesta similar al mandatario estadounidense en semanas recientes para eliminar las sanciones. Rodríguez argumentó que tales medidas perjudican especialmente las oportunidades de los jóvenes y la estabilidad de los trabajadores venezolanos.

Asimismo, Delcy Rodríguez negó que Venezuela represente una amenaza para los Estados Unidos en el escenario internacional. Por el contrario, sostuvo que la política exterior venezolana se orienta exclusivamente hacia la amistad y la cooperación entre los pueblos.

Rodríguez llamó a establecer una agenda bilateral renovada que priorice el fin de las sanciones financieras. Bajo esa situación, alegó que estas limitaciones truncan las aspiraciones de las nuevas generaciones y «deterioran progresivamente» las condiciones de vida de la clase obrera.

La relación entre ambos países muestra cambios significativos durante los primeros meses de 2026 tras años de tensiones. El pasado 5 de marzo, las dos naciones anunciaron formalmente el restablecimiento de los vínculos diplomáticos y consulares rotos desde el año 2019.

Este nuevo acuerdo contempla la reapertura de las embajadas y el desarrollo de una hoja de ruta para la cooperación. Washington ya flexibilizó sanciones sobre Pdvsa, permitiendo la venta de crudo a empresas estadounidenses, además de otorgar licencias en gas y oro.