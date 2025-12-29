EN TEXAS: Secuestraron a su hija, pero logró localizarla y ayudar con su rescate gracias a su rápida reacción

Un hombre se convirtió en el héroe de su familia en Texas, luego de que localizó y ayudó a rescatar a su hija de 15 años, quien había sido secuestrada a punta de cuchillo mientras paseaba a su perro el día de Navidad, en el suburbio de Porter, al norte del área metropolitana de Houston.

Así lo dieron a conocer las autoridades del condado de Montgomery, en un caso que rápidamente ganó notoriedad dentro de la opinión pública de los Estados Unidos (EEUU).

De acuerdo al reporte policial, la adolescente salió a caminar con su perro, como lo hacía habitualmente, pero no regresó a su hogar a la hora prevista. Ante la preocupación creciente, sus padres comenzaron a buscarla y, al no obtener noticias, decidieron alertar a las autoridades.

RÁPIDA REACCIÓN DEL PADRE PARA LOCALIZARLA

Mientras se iniciaba el reporte oficial, el padre de la adolescente utilizó los controles parentales instalados en el teléfono celular de su hija para rastrear su ubicación.

El sistema indicó que el dispositivo se encontraba aproximadamente a dos millas (unos 3,2 kilómetros) de distancia, en una zona apartada y parcialmente boscosa del vecino condado de Harris.

Según relataron los agentes, el padre se dirigió de inmediato al lugar señalado por el rastreo del teléfono. Al llegar, encontró una camioneta estacionada y, en su interior, a su hija junto a su perro.

También estaba dentro del vehículo un hombre parcialmente desnudo. En ese momento, la adolescente logró escapar y correr hacia su padre, quien la tomó de la mano y llamó de inmediato a las fuerzas de seguridad.

Las autoridades indicaron que, posteriormente, los investigadores determinaron que a la joven la amenazaron con un cuchillo y la forzaron a subir al vehículo mientras caminaba por la calle.

Por su parte, testigos presenciales del secuestro aportaron una descripción detallada tanto del vehículo utilizado como del conductor, información que resultó clave para avanzar rápidamente en la investigación.

Gracias a esos datos, los agentes identificaron como sospechoso a Giovanni Rosales Espinoza, un hombre de 23 años residente de Porter.

La oficina del sheriff informó que a Rosales lo localizaron y arrestaron sin que se produjeran incidentes adicionales. Asimismo, lo acusaron formalmente de secuestro agravado y de actos indecentes con un menor.