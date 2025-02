Los planes de Panamá con los migrantes que quieren regresar a Venezuela

El Gobierno de Panamá está evaluando la posibilidad de enviar hasta Cúcuta, Colombia a los venezolanos que están haciendo una migración inversa desde el norte al sur que buscan regresar a su país.

«El envío a Venezuela, como lo he dicho, no es factible desde Panamá por parte nuestra. Nosotros no tenemos contacto alguno con el Gobierno de Venezuela. Sin embargo, habiéndose dado una repatriación desde los Estados Unidos estamos ensayando posibilidades para que ahora con ese flujo inverso podamos volarlos de Panamá a Cúcuta, que es territorio colombiano, y establecer de ahí el tránsito, como corresponda y se pueda, hacia Venezuela», dijo el presidente panameño José Raúl Mulino en su conferencia de prensa semanal.

En los últimos días miles de venezolanos han intentado ingresar a Panamá a través de su frontera norte, provenientes de Costa Rica. Estos migrantes buscan regresar a su país ante las nuevas políticas de deportación impuestas por Donald Trump en Estados Unidos.

No obstante, las autoridades de Panamá han impedido el paso de estas caravanas para evitar que vuelvan a introducirse en el Darién. Al no tener relaciones diplomáticas con Venezuela, Panamá espera poder enviar a los migrantes a un país tercero, desde el cual sí puedan trasladarlos a Caracas. Mientras tanto, han instalado diferentes campamentos en la zona fronteriza con Costa Rica.