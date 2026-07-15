«La tragedia nos puso al límite»: El duro relato de un bombero de Chile que participó en los rescates en La Guaira

Víctor Torres, uno de los bomberos de Chile que estuvo atendiendo la emergencia humanitaria en La Guaira tras los terremotos del 24 de junio, aseguró que se trató de «una de las experiencias más desafiantes que ha enfrentado».

«Fue una de las experiencias más desafiantes que han enfrentado los bomberos de Chile a lo largo de su historia. Nosotros tenemos una amplia tradición de emergencia y rescate que hemos desarrollado en Chile y también en Sudamérica en distintas operaciones internacionales. Evidentemente que la tragedia de La Guaira fue un escenario complejo, nos puso al límite de nuestras capacidades en todos los sentidos», comentó Torres tras arribar a su país en conversación con Canal 13.

«Para mí y todo el equipo, uno de los primeros choques con la realidad es cuando salimos a hacer los primeros análisis estructurales, las primeras caracterizaciones de la escena y estamos tratando de entender qué pasó, nos encontramos un poco con esa parte humana donde hay familias que han perdido integrantes, niños que han quedado huérfanos y mucha gente que pedía nuestra asistencia inmediata», añadió.

Pese a lo difícil de la situación, aseguró estar contento por haber contribuido durante la emergencia.

«En lo personal, ya estas son cerca de 12 misiones que tengo entre Chile y algunas respuestas de afuera. Estamos muy contentos de poder haber aportado como bomberos de Chile, todos los que fuimos a la misión y los 90 que también quedan acá en nuestro país con las distintas tareas de rescate», señaló.