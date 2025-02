¿La oposición participará en elecciones del 27Abr? Esto dijo Edmundo González

El líder opositor, Edmundo González, informó este jueves que la oposición no participará en las elecciones del próximo 27 de abril.

«El régimen pretende desviar la atención con falsas elecciones, pero la comunidad democrática sabe que solo habrá comicios legítimos cuando se respete el resultado del 28 de julio», afirmó.

En este sentido, González resaltó que buscarán respetar la voluntad de los venezolanos expresada en el voto el pasado 28 de julio. «No participaremos en farsas diseñadas para perpetuar la dictadura. Nuestra prioridad es hacer valer el mandato que nos dio el pueblo».

«Llevamos más de un mes de gira y quiero aprovechar para decirles que reitero mi compromiso con los casi 8 millones de venezolanos que votaron por el cambio el 28 de julio de 2024 y con los millones que me han acompañado en cada país que he visitado», expresó a través de un video difundido en sus redes sociales.

Es indescriptible lo que hemos vivido en esta gira por América. No solo los encuentros con los miles de venezolanos en cada país, sino cada conversación y cada compromiso asegurado. ¡Venezuela será libre! pic.twitter.com/iJWSMBc6WQ — Edmundo González (@EdmundoGU) February 6, 2025

Edmundo González salió de Venezuela luego de que organismos de seguridad al servicio de Nicolás Maduro emitieran una orden de captura en su contra. En las últimas semanas ha viajado por distintos países en busca de reconocimiento internacional y exponiendo lo ocurrido el 28 de julio.

«Sigo trabajando desde el exilio para defender esa voluntad. Mi salida de Venezuela no fue una elección sino una necesidad ante la persecución del régimen que intentó silenciarme, pero hoy se demuestra que no lo logró, lejos de rendirme he multiplicado mis esfuerzos para lograr el reconocimiento internacional de nuestra historia y fortalecer la lucha por la democracia he recorrido América y Europa denunciando el fraude del régimen y buscando respaldo para nuestra causa», enfatizó.

Destacó que junto a María Corina Machado y la ayuda de la comunidad internacional lograrán el objetivo.

En este sentido, destacó que más que una gira se trata de una «campaña de presión internacional»; al tiempo que resaltó las acciones internas lideradas por María Corina Machado. González explicó que esto es tan solo «la punta de lanza de una estrategia que dará sus resultados esenciales como la de hacer efectiva nuestra victoria».

«Por eso debo preservar la credencial de presidente electo, cualidad que no se extinguirá más que en el momento de asumir el poder definitivamente en el marco de la institucionalidad de Venezuela», aseveró.

Para finalizar, reiteró su llamado a los militares en Venezuela.

«Ratifico cada una de las palabras dirigidas el pasado 10 de enero a los integrantes de la Fuerza Armada de la cual soy su legítimo comandante. La Constitución es muy clara y precisa, los militares deben hacer respetar la soberanía expresada el 28 de julio, no hacerlo, es participar en la ruptura del orden constitucional. Oficiales de la Fuerza Armada y funcionarios de las policías cumplan con su deber esa es su obligación», concluyó.