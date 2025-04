Lo confundieron con un asaltante y la policía le disparó sin mediar palabra: El calvario que vivió un venezolano en Chile

Un venezolano ha vivido un calvario luego de que un policía de Chile le disparara sin previo aviso al confundirlo con un asaltante.

A través de redes sociales, se ha viralizado en las últimas horas el caso de José Hernández, quien vive en Chile desde hace 10 años. La mañana del 31 de octubre de 2023 se dirigía a su trabajo donde presta servicios de climatización en una prestigiosa red médica chilena cuando hubo un asalto e intercambio de disparos en plena calle.

El migrante venezolano contó que ya estaba casi en la entrada de su trabajo cuando un policía lo confundió con uno de los asaltantes y le dio la voz de alto. Casi de inmediato, el uniformado le disparó y el trabajador quedó tendido en plena calle.

«Me rompió el intestino, me causó una fractura en el hueso sacro. Estuve nueve meses fuera de mi trabajo. Tuve colostomía por seis meses, dos cirugías, tratamiento psicológico y psiquiátrico por nueve meses. No recibí ayuda ni apoyo, me dejaron y tuve que llegar por mis propios medios», contó el migrante venezolano.

Para suerte de Hernández, una persona vio todo lo que había ocurrido y se detuvo en su vehículo y lo trasladó hasta un centro de salud cercano.

«También recibí un trato cruel en la costa central por parte del personal médico, creyendo que yo era un asaltante. Me trataron como asaltante hasta que recibieron mis papeles y se dieron cuenta de que yo era un trabajador», añadió.

Asimismo, recordó que Carabineros se acercó al hospital tres veces para preguntarle qué había pasado, y luego no tuvo más contacto. Nunca recibió una disculpa.

El caso tardó en hacerse viral debido al desconocimiento de Hernández, quien con sus propios recursos y sin ayuda de ninguna organización tuvo que costear su tratamiento.

«Por desconocimiento, duré un tiempo sin saber qué hacer, pero hoy estamos un poco más claros de que sí hay manera de hacerse justicia y sí hay manera de hacerse escuchar», comentó.

Hernández, quien tiene condición de residente legal en Chile, ahora está preparando sus próximas acciones con ayuda de un equipo judicial, mediante el cual buscarán hacer justicia en este caso.