La contundente respuesta del alcalde de Panamá a Diosdado Cabello sobre la ayuda humanitaria enviada a Venezuela

El alcalde de la Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, respondió este lunes a las críticas formuladas por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien cuestionó la decisión de colocar dispositivos de rastreo AirTag en parte de la ayuda humanitaria enviada al país tras los terremotos del pasado 24 de junio.

«Yo no pretendo darle más vueltas al tema del AirTag, pero si me causa mucha curiosidad que el señor Diosdado sin cabello critique que Panamá le mande es merma, y si tanta merma es eso, lo que Panamá ha mandado de ayuda humanitaria ¿Qué hace en Maturín? ¿Por qué entonces siguen recibiendo nuestra merma?», se preguntó en un video publicado en su Instagram.

«Saben que en Panamá tenemos necesidad también ¿No? En Panamá tenemos mucha necesidad. Y comprometidos con nuestros aliados y porque es el propósito con el cual se generaron estas donaciones, se le siguen enviando, pero cae bien mal, déjame decirte, que critiques la ayuda», continuó.

Para finalizar, defendió el esfuerzo que está haciendo el país centroamericano para ayudar a Venezuela en estos momentos.

«Se dice que a caballo regalado no se le mira el colmillo. No estamos pidiendo gracias, nada más no critiques a Panamá o El Salvador, porque mucho se está haciendo y yo sé que la gente está agradecida, aunque tú no lo estés», comentó.