HORROR EN ESPAÑA: Fue puesto en libertad y menos de dos horas después atacó mortalmente a su exnovia en una plaza

Un trágico caso de violencia conmocionó a la localidad de Figueres, España, y encendió las alarmas sobre la efectividad de los protocolos de protección judicial y policial, luego de que un hombre, identificado como Andrés Roche de 48 años, fue puesto en libertad provisional por un juzgado de guardia y asesinó brutalmente a su exnovia en una plaza.

La víctima respondía al nombre de Kimberli Durán García, una mujer trans de 33 años de edad, de nacionalidad hondureña, a quien el hombre apuñaló mortalmente en plena vía pública el pasado martes, menos de dos horas después de quedar en libertad.

UNA CADENA DE AGRESIONES Y FALLOS DEL SISTEMA

La cronología de los hechos revela una preocupante escalada de violencia que el sistema en España no logró frenar. El calvario de la víctima comenzó el domingo anterior, cuando sufrió un primer ataque violento que requirió su traslado en ambulancia al hospital por heridas y signos de estrangulamiento.

A pesar de la gravedad de las lesiones, el atestado policial inicial de los Mossos d’Esquadra no apreció un «riesgo de agresión física grave».

El lunes, el agresor compareció en un juicio rápido donde aceptó una condena de seis meses de prisión por maltrato y una orden de alejamiento de 250 metros.

Sin embargo, la medida cautelar resultó inútil: pocas horas después de ser sentenciado, el hombre localizó de nuevo a Kimberli, la agredió y fue arrestado por segunda vez en menos de dos días.

DESENLACE FATAL

El martes al mediodía, el detenido pasó a disposición del juzgado de guardia por este segundo incidente. Debido a que la víctima se encontraba en un centro médico recogiendo los informes de sus lesiones y no pudo comparecer a tiempo para declarar en la sede judicial, el magistrado decretó la libertad provisional del detenido alrededor de las 13:00 horas.

La decisión judicial tuvo consecuencias inmediatas y fatales. Solo una hora y cuarenta minutos después de salir del juzgado, a las 14:40 horas, el sujeto localizó a Kimberli en la plaza Tarradellas.

Tras sustraer un cuchillo en un bazar cercano, la atacó repetidamente en medio de la plaza, causándole la muerte de forma casi instantánea.

Varios ciudadanos que presenciaron el crimen persiguieron y acorralaron al agresor mientras intentaba limpiarse la sangre en una fuente cercana, impidiendo su huida hasta la llegada de las patrullas policiales.

INDIGNACIÓN Y MEDIDAS JUDICIALES

Tras este último arresto, el Juzgado de Instrucción de Figueres decretó prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido, imputándole los delitos de homicidio doloso y quebrantamiento continuado de condena.

El brutal asesinato ha desatado una ola de indignación social y política en España por la evidente falta de coordinación institucional.

Ante la gravedad de los hechos, el Ayuntamiento de Figueres ha anunciado que se personará como acusación popular en el proceso judicial para exigir justicia y depurar responsabilidades sobre la desprotección que sufrió la víctima.