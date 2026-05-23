VIRAL: estudiantes grabaron lo que ocurría en su salón cuando no están y lo que descubrieron fue indignante

Un grupo de estudiantes en México grabaron lo que ocurría en su salón cuando no están y lo que vieron generó indignación, tras descubrir un hecho delictivo protagonizado por su propio profesor.

De acuerdo con medios locales, los estudiantes que grabaron al profesor son de bachillerato y del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) 23.

Los alumnos quedaron sorprendidos, cuando al revisar la grabación, descubrieron a su propio profesor revisando sus pertenencias sin autorización, tras haber reportado la desaparición constante de carteras, audífonos y dinero dentro del salón.

En el video se observa que el docente toma un objeto, abandona momentáneamente el aula tras escuchar ruidos y después regresa para continuar revisando pertenencias.

El pasado 17 de mayo la dirección del CETMAR 32, a través de la Secretaría de Educación Media Superior de Sonora, informó que investigan el caso con el fin de «esclarecer los hechos y determinar las acciones procedentes».

🇲🇽 | Un profesor de Ética y Valores del CET del Mar 32 en Empalme, Sonora, fue suspendido tras ser grabado por estudiantes con cámara oculta mientras revisaba mochilas y sustraía dinero y objetos del aula vacía. Padres exigieron sanciones a la SEC. pic.twitter.com/jrqEN9l8te — Actualidad Viral (@ActualidaViral) May 22, 2026

¿QUÉ SE SABE DEL PROFESOR?

Según reportes de medios locales, el hombre fue identificado como José Pedro «N», quien, paradójicamente, impartía clases de ética.

Las autoridades educativas confirmaron, que tanto los padres de familia como los alumnos involucrados, ya presentaron una denuncia formal.

Después de que el video se difundiera públicamente, madres y padres de familia mostraron su descontento colocando insignias y mensajes frente al plantel educativo: «Queremos maestros no delincuentes». Además, expresaron su preocupación, debido a que varios estudiantes comenzaron a sentirse inseguros de dejar sus bolsos dentro de los salones.

Sin embargo, a cinco días del comunicado difundido en las redes de la CETMAR 32, no se ha emitido ninguna actualización sobre el estatus del profesor.

Aunque se detalló que tras conocerse los hechos, el director del plantel, Refugio Samaniego Badilla, informó que solicitó al profesor retirarse de la institución y notificó el caso a autoridades educativas superiores, quienes determinarán su situación laboral.