Estas son las principales amenazas tras dos semanas de los terremotos, según el Comité de Emergencia Español

El Comité de Emergencia Español advirtió que la emergencia en Venezuela evoluciona hacia una crisis centrada en la prevención de enfermedades, a dos semanas de los terremotos que han dejado más de 3.811 muertos y 16.740 heridos, según cifras oficiales del Gobierno venezolano, mientras exhortó a mantener la ayuda humanitaria para miles de familias afectadas.

De acuerdo con Europa Press, la organización recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre el riesgo de brotes y epidemias debido al hacinamiento, la baja cobertura de vacunación y falta de agua potable, higiene y saneamiento, un panorama agravado por las carencias del sistema sanitario venezolano y por las lluvias y altas temperaturas registradas en los últimos días.

Recordaron, que La Guaira es el estado más afectado, mientras al menos otros seis presentan daños derivados de los terremotos.

El Comité, que activó su respuesta el pasado 25 de junio, recaudó más de un millón de euros para apoyar la labor humanitaria de las ONG que lo integran, en coordinación con entidades locales y socios sobre el terreno.

«Durante los primeros días, los esfuerzos se han concentrado en recuperar vidas entre los escombros. Ahora debemos focalizarnos en recuperar la rutina, seguridad y el futuro, especialmente para los niños y niñas», señaló la portavoz de la organización, Sara Barreira.

PRINCIPALES NECESIDADES TRAS LOS TERREMOTOS

Entre las principales necesidades identificadas, el Comité mencionó el refuerzo de la alimentación, acceso a albergues seguros, la protección infantil, agua, saneamiento, la higiene y el apoyo psicosocial.

Se destacó que el abordaje correcto es importante, ya que continúan aumentando los refugios temporales y persisten las dificultades en los servicios básicos.

La organización también destacó la importancia de recuperar entornos de aprendizaje seguros, luego de que el Gobierno anunciara la reanudación de clases en zonas no afectadas a partir de este lunes, 6 de julio.

El Comité de Emergencia Español está integrado por Acción contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision.

Las mencionadas organizaciones colaboran con entidades sociales sobre el terreno para sostener la respuesta inmediata y recuperación temprana, con especial atención a las familias afectadas y al bienestar de la infancia.

TERREMOTOS EN VENEZUELA

Las autoridades nacionales anunciaron que, hasta este miércoles, se han contabilizado más de 3.800 muertos y 16.000 heridos por el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó del balance durante una reunión con los campamentos transitorios. La actividad también fue encabezada por la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Según el balance de este 8 de julio, la cifra de fallecidos aumentó hasta 3.811 víctimas mortales, 126 más que el reporte del martes. La cantidad de heridos se mantuvo en 16.740 personas, aunque todavía no hay mayores detalles sobre las lesiones.

Por otra parte, Jorge Rodríguez afirmó que 6.462 personas han sido rescatadas entre los escombros. También indicó que se atendió a 86.794 familias y se contabilizó que unas 17.907 personas se encuentran sin vivienda o con «afectación muy severa» en las estructuras de sus hogares.

Las autoridades agregaron que, hasta este miércoles, se han activado 87 campamentos transitorios en las zonas afectadas, especialmente en Caracas.