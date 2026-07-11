Embajada de Venezuela en España anunció el envío de ayuda humanitaria para afectados por el doblete sísmico

La embajada de Venezuela en España informó el envío de cerca de dos toneladas de ayuda humanitaria. La misma consta de medicamentos e insumos médicos al país, para socorrer a los afectados por los sismos del 24 de junio.

Por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales, destacó que el envío de este apoyo se concretó este sábado 11 de julio en horas de la mañana. Aclaró que esta cantidad de ayuda pudo acumularse gracias al apoyo de la comunidad venezolana en este país europeo.

Dijo que desde el día de la tragedia dispuso de centros de acopio para la recepción de insumos. También indicó que el cargamento llegará al país en las próximas horas en un avión de la aerolínea Iberia.

Esta aerolínea prestó su apoyo para el envío de la ayuda humanitaria, la cual será recibida y gestionada por la ONG Cáritas Venezuela.

La ayuda humanitaria gestionada por la embajada también se logró debido a la intervención de ONG y de venezolanos radicados en ese país.

Una de estas ONG es Refugiados sin Fronteras, cuyo vocero, Rubén Ramsés Martínez, se reunió a principios de la semana con la representación diplomática de Venezuela en Madrid.

Desde que ocurrió el desastre causado por los terremotos, Venezuela recibió más de 2.000 toneladas de ayuda humanitaria, procedente de al menos 28 países.