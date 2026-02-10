El macabro asesinato de seis hombres en una montaña en Bulgaria causa consternación: «Es un caso sin comparación»

Las autoridades de Bulgaria están consternadas por el hallazgo de seis cuerpos en una montaña de Okolchitsa. Lo que era una investigación por triple homicidio se convirtió en un caso «sin comparación» en la historia del país europeo.

El caso se remonta hasta el 2 de febrero, cuando los bomberos fueron a una cabaña de la montaña tras recibir una alerta sobre un incendio. Al ingresar a la vivienda, encontraron los cuerpos de tres hombres.

De acuerdo a medios europeos, los tres cuerpos tenían disparos en la cabeza y también había dos perros muertos en el piso superior de la cabaña. Se trataba de Ivaylo Ivanov, abogado de 49 años; Decho Vasilev, contador de 45; y Plamen Statev, instructor de buceo de 51.

Las tres víctimas formaban parte de la ONG Agencia Nacional para el Control de Áreas Protegidas, que desde 2022 tiene un acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente para vigilar la región montañosa.

OTROS TRES CUERPOS

Los investigadores revisaron las cámaras de seguridad. En las imágenes se puede ver a dos hombres y un adolescente de 15 años despidiéndose de las tres personas asesinadas a las afueras de la cabaña.

Un poco más adelante, las tres personas que permanecieron en el refugio llevaron a los perros hacia el interior de la cabaña antes de prender fuego. «Fue un honor para mí», dice uno de ellos. Sus cuerpos estaban alineados uno junto al otro.

Las autoridades pusieron en marcha una operación para localizar a los dos hombres y al adolescente que se ven en el video. Se trataba de los principales sospechosos del crimen, pero luego todo cambió.

Los agentes encontraron el 8 de febrero los cuerpos de los dos hombres y el adolescente en el interior de una caravana. Al igual que las otras tres víctimas, todos tenían heridas de bala en la cabeza. Se desconoce las circunstancias en las que murieron.

«Este es un caso sin comparación en nuestro país», dijo Zahari Vaskov, director de la Dirección General de la Policía Nacional. La sociedad búlgara también está conmocionada por el caso.

Las autoridades manejan dos hipótesis: una serie de suicidios o asesinatos seguidos de suicidio. La falta de respuestas no ha hecho más que alimentar especulaciones. Algunos creen que los muertos pertenecieron a una secta, mientras que otros sospechan del narcotráfico en la frontera con Serbia.