Espeluznante crimen en Chile: Preso mató a su compañero de celda y lo que hizo con su cuerpo dejó en shock a todos

Un preso en Chile asesinó a su compañero de celda y posteriormente se comió partes de su cuerpo, en un dantesco crimen ocurrido en el Complejo Penitenciario de La Serena.

Ambos privados de libertad compartían en una celda de castigo. Durante la mañana de este domingo, cuando los iban a sacar, los custodios descubrieron el espeluznante asesinato y posterior hecho de canibalismo.

La víctima murió por un profundo corte en el cuello producido por una arma blanca del atacante. Organismos de seguridad trasladaron de inmediato al responsable del asesinato a un penal de máxima seguridad.

LEA TAMBIÉN: EL DALÁI LAMA NIEGA CUALQUIER VÍNCULO CON EPSTEIN TRAS APARECER EN MÁS DE CIEN REGISTROS

La Dirección Regional de Gendarmería en Coquimbo informó que darán inicio a una investigación para esclarecer los pormenores de lo ocurrido. Asimismo, notificaron sobre el asesinato al Ministerio Público, así como a los familiares de la víctima.

En este sentido, el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, se apersonó en el penal «para investigar la muerte de un interno, presumiblemente a manos de otro y posibles indicios de antropofagia».

El fiscal identificó a la víctima como F.S.S.R., mientras que las iniciales del homicida se registraron como M.I.F.M.

Con respecto al acto de canibalismo, precisó: «Habría comido algunas partes de la víctima, como un ojo, parte de las orejas, manos y cuello de la víctima».