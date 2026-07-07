El «cementerio de especies marinas» que dejaron los terremotos de Venezuela en isla cercana a Trinidad

Los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio elevaron cerca de seis metros un tramo de la costa suroeste de Trinidad, en la comunidad de Galfa, en Cedros, matando en cuestión de segundos a cientos de animales marinos y dejando al descubierto un fenómeno geológico que los expertos vinculan directamente con la vulnerabilidad sísmica de la región.

El geocientífico Xavier Moonan, quien inspeccionó la zona afectada, explicó a la agencia de noticias EFE que el súbito levantamiento del terreno varó rayas, peces, cangrejos y otras especies muy por encima de la nueva línea de costa, que quedó cubierta de restos óseos.

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Según su análisis, el fenómeno no obedeció a actividad volcánica, sino a que el prolongado temblor desestabilizó las laderas cercanas, provocando deslizamientos que levantaron tanto la costa como el lecho marino adyacente.

«El desplazamiento ocurrió en cuestión de segundos. Cientos de animales murieron en esa playa en cuestión de segundos», explicó Moonan mientras inspeccionaba la costa.

La profesora Alexandra Gray, de la Universidad de Trinidad y Tobago, documentó además un desplazamiento de terreno de casi dos metros en la comunidad de L’Envieuse, a pocos kilómetros de distancia.

El hallazgo convirtió la remota playa en un punto de atracción para curiosos, muchos de ellos en busca de pirita —conocida popularmente como «oro de los tontos»— que quedó más expuesta tras el movimiento telúrico.

Sin embargo, los especialistas advierten que el paisaje sigue siendo inestable. Moonan alertó de que las lluvias podrían filtrarse en el suelo ya debilitado y acelerar nuevos desplazamientos, mientras remarcó que «todos los volcanes de lodo están activos en este momento», en referencia a los sistemas de Los Iros, L’Envieuse, Balka Devi, Columbia Estate, Fullarton, San Quintin y Galfa/Cedros.

El experto instó a las autoridades trinitenses a revisar con mayor rigor las políticas de uso de suelo y las normas de construcción en zonas geológicamente sensibles antes de autorizar nuevos proyectos.

La advertencia ocurre cuando el Centro de Investigación Sísmica ha reiterado sus alertas sobre el riesgo de que el país enfrente en el corto plazo terremotos de gran magnitud.

AYUDA PARA VENEZUELA

Mientras los geólogos evalúan estos cambios en el terreno, la respuesta humanitaria hacia Venezuela continúa expandiéndose desde la isla vecina.

En este sentido, la ministra de Gobierno Local, Khadijah Ameen, informó que ya se han preparado más de mil paquetes de ayuda, y la Cruz Roja de Trinidad y Tobago coordina con la Embajada de Venezuela en Puerto España la distribución de alimentos, agua, insumos médicos y de higiene a las zonas afectadas por los terremotos.

TERREMOTOS EN VENEZUELA

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, presentó este 6 de julio un nuevo balance sobre el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio.

A casi dos semanas de la tragedia, la cifra de víctimas mortales aumentó a 3.535. Mientras que los heridos ascendieron a 16.740, sin que hasta ahora se haya detallado la gravedad de las lesiones ni los centros donde permanecen internados.

Según los datos difundidos por Rodríguez, un total de 6.462 personas fueron rescatadas hasta el momento y 25.016 pacientes reciben atención médica.

El funcionario también reportó que 86.764 familias fueron atendidas como parte de la asistencia a los afectados por el desastre. Precisó, además, que 17.854 personas perdieron sus viviendas y que, para atender a los desplazados, se instalaron 82 campamentos transitorios en distintas zonas del país.