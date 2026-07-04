Comunidad de Madrid rendirá homenaje a las víctimas de los terremotos en Venezuela este 7Jul

La Comunidad de Madrid celebrará el próximo martes, 7 de julio, un acto institucional de homenaje al pueblo de Venezuela en la Puerta del Sol. Se trata de un acto para expresar su solidaridad tras el doble terremoto del 24 de junio.

Según medios españoles, la convocatoria busca realizar un mensaje de apoyo a las víctimas. Y también para reconocer la labor de los equipos de rescate y voluntarios que trabajan en estos momentos en la zona de la tragedia en La Guaira.

Las autoridades madrileñas quieren acompañar a la comunidad venezolana en estos momentos de duelo.

El acto tendrá lugar a las 5 de la tarde, en la sede del Gobierno de Madrid, en la Puerta del Sol, y estará abierto a la participación de todos los ciudadanos.

AYUSO SE REUNIRÁ CON EDMUNDO GONZÁLEZ

Antes del homenaje, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantendrá una reunión con Edmundo González Urrutia.

Durante el encuentro abordarán la situación que atraviesa el país tras la catástrofe. Igualmente, analizarán las acciones de apoyo que el Ejecutivo autonómico ha impulsado desde que se produjo la emergencia.

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Ayuso aseguró esta semana estar “consternada” por la situación de Venezuela tras los dos terremotos. Reiteró que su Gobierno estará a su lado “para lo que haga falta”.

La Comunidad informó de que siete sanitarios del Servicio de Urgencias Médicas (Summa 112) partieron hacia Venezuela para colaborar en las urgencias de salud de los afectados.

UN ACTO DE SOLIDARIDAD

Con esta iniciativa, el Gobierno de Madrid pretende trasladar un mensaje de cercanía a los afectados por el desastre natural.

Igualmente, mostrar su agradecimiento a los profesionales y voluntarios que han participado en las labores de rescate y asistencia.

El homenaje también busca convertirse en un símbolo de solidaridad y esperanza para la comunidad venezolana residente en Madrid y para todas las personas afectadas por el terremoto.