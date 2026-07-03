Hospital de campaña donado por España a Caracas será instalado este fin de semana

Sigue llegando la ayuda internacional para apoyar a las víctimas del doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio. Ahora las autoridades españolas instalaron un hospital de campaña para ofrecer atención médica en Caracas.

El vicecanciller para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, informó en su cuenta de X (Twitter) sobre el hospital de campaña instalado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

«Mañana (sábado, 4 de julio) abrirá sus puertas el hospital de campaña modular instalado por la Aecid en el Parque del Este para brindar atención integral a toda la población», detalló Blanco.

El diplomático recordó que España facilitó la llegada de 151 rescatistas, además de una brigada canina de 25 perros de búsqueda y rescate. A esto se suma la «ayuda humanitaria y este hospital de campaña que fortalecerá la atención sanitaria en la emergencia».

Importante: Mañana abrirá sus puertas el hospital de campaña modular instalado por la AECID 🇪🇸 en el Parque del Este para brindar atención integral a toda la población. Agradecemos a España su solidaridad con Venezuela: 151 rescatistas, una brigada canina de 25 perros de… pic.twitter.com/ZQ3YrP6V57 — Oliver Blanco (@OliverBlanco) July 3, 2026



«Agradecemos a España su solidaridad con Venezuela (…) ¡Gracias a España, al embajador Álvaro Albacete, por su solidaridad con los venezolanos en esta tragedia!», concluyó Blanco.

HOSPITALES DE CAMPAÑA

Por otra parte, el gobierno de India abrió un hospital móvil en el Poliedro de Caracas, en donde hay 41 médicos de ese país. Hasta el jueves, más de 900 personas recibieron atención médica en estas instalaciones.

Las Naciones Unidas también habilitaron el fin de semana tres hospitales de campaña en La Guaira para atender a los heridos de la catástrofe. Luego, algunos pacientes son trasladados a centros de salud en la ciudad capital.

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Hasta el viernes, se han contabilizado 2.645 fallecidos por los terremotos, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 12.400 heridos y más de 6.000 personas rescatadas, aunque no brindó una cifra oficial de desaparecidos.