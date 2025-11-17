Mundo

Asesinaron a médico venezolano frente a su novia en Perú, iban a comprar un vino para su cumpleaños

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
venezolano

Un médico venezolano fue asesinado este fin de semana durante un intento de asalto llevado a cabo en el distrito de Breña en Lima, Perú.

El asalto ocurrió aproximadamente a las 11:40 de la noche, pocos minutos antes del cumpleaños del joven. La víctima respondía al nombre de José Juan Tuárez Machuca, a quien describieron sus allegados como un «excelente cirujano».

Leer Más

Niño quedó ciego luego que su compañero de clase le lanzó una escuadra en el ojo
Mujer desapareció mientras buceaba en Hawái, testigos están seguros que la devoró un gran tiburón
Enterraron vivo a un perro en Colombia, sus desgarradores ladridos alertaron a la comunidad y así fue el heroico rescate

Luego de graduarse, Tuárez había viajado a Perú para cumplir sus metas en un país que sentía como suyo. «Tú que habías luchado, emigrado y surgido aquí en Perú… cumpliendo metas y sueños. Y como tú decías, eras un peruano más», acotó un familiar.

LEA TAMBIÉN: DANIEL NOBOA ANUNCIÓ LA CAPTURA DEL JEFE DE LA BANDA MÁS PELIGROSA DE ECUADOR, MIENTRAS SE LLEVA A CABO UN REFERÉNDUM CONSULTIVO

La cuñada de la víctima, identificada como Gabriela Guerra, contó que el asalto ocurrió cuando el venezolano y su pareja salieron a comprar un vino para celebrar el cumpleaños.

Asimismo, la mujer aclaró que el ladrón lo mató a sangre fría por no llevar nada de mucho valor. «No pusieron resistencia, nada, pero lo único que llevaban era el celular de él. Y alzó los brazos y le dispararon. A los dos, tan solo que con mi [familiar] el arma se encasquilló y no salió la bala. Pero él tuvo un tiro mortal y murió a las 6 de la mañana», dijo.

El galeno era oriundo de Zaraza, estado Guárico.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Yaracuy
Detuvieron a estudiante de la GNB tras dar a luz en un baño, lo que hizo con el bebé fue horrible
Sucesos
WhatsApp
Condenaron a 30 años de cárcel a una doctora por enviar un audio por WhatsApp, la denunció la jefa del CLAP en Táchira
Venezuela
Venezuela
México pidió diálogo entre Venezuela y EEUU: «En lo que podamos ayudar, ahí vamos a estar»
Mundo