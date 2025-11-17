Asesinaron a médico venezolano frente a su novia en Perú, iban a comprar un vino para su cumpleaños

Un médico venezolano fue asesinado este fin de semana durante un intento de asalto llevado a cabo en el distrito de Breña en Lima, Perú.

El asalto ocurrió aproximadamente a las 11:40 de la noche, pocos minutos antes del cumpleaños del joven. La víctima respondía al nombre de José Juan Tuárez Machuca, a quien describieron sus allegados como un «excelente cirujano».

Luego de graduarse, Tuárez había viajado a Perú para cumplir sus metas en un país que sentía como suyo. «Tú que habías luchado, emigrado y surgido aquí en Perú… cumpliendo metas y sueños. Y como tú decías, eras un peruano más», acotó un familiar.

La cuñada de la víctima, identificada como Gabriela Guerra, contó que el asalto ocurrió cuando el venezolano y su pareja salieron a comprar un vino para celebrar el cumpleaños.

Asimismo, la mujer aclaró que el ladrón lo mató a sangre fría por no llevar nada de mucho valor. «No pusieron resistencia, nada, pero lo único que llevaban era el celular de él. Y alzó los brazos y le dispararon. A los dos, tan solo que con mi [familiar] el arma se encasquilló y no salió la bala. Pero él tuvo un tiro mortal y murió a las 6 de la mañana», dijo.

El galeno era oriundo de Zaraza, estado Guárico.