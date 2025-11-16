Daniel Noboa anunció la captura del jefe de la banda más peligrosa de Ecuador, mientras se lleva a cabo un referéndum consultivo

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este domingo sobre la captura del líder de la banda más peligrosa de ese país, Los Lobos, justo el día en que se celebra un referéndum consultivo propuesto por el mandatario que busca redactar una nueva constitución para la nación meridional.

El capturado responde al nombre de Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, quien se había convertido en el más buscado de Ecuador tras la recaptura en mayo del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’.

Noboa indicó, a través de un mensaje en redes sociales, que ‘Pipo’ fue capturado en una operación conjunta entre las policías de Ecuador y España, aunque no especificó en el lugar de la detención. Sin embargo, se rumoreaba en los últimos años que el capo de Los Lobos dirigía las operaciones de la organización criminal desde la nación ibérica.

«Hoy capturamos a ‘Pipo’ Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos. El criminal que fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa mientras ordenaba asesinatos en Ecuador, controlaba las operaciones de minería ilegal y movía rutas de droga junto al cártel de Jalisco Nueva Generación», señaló el mandatario en su publicación.

«Unos lo dieron por muerto; nosotros lo buscamos en su mismísimo infierno. Esa es la diferencia cuando hay voluntad de luchar por tu país. Reconozco y agradezco el trabajo conjunto de la Policía Nacional ecuatoriana y española», añadió.

NOBOA VOTÓ EN SU REFERÉNDUM

Tras emitir su voto en la comuna costera de Olón de la provincia de Santa Elena, donde tiene su residencia de playa, Noboa reiteró que la captura de ‘Pipo’ se logró «gracias a la cooperación internacional con España y Estados Unidos».

«Hemos hecho una operación bastante eficaz y muy bien coordinada. La cooperación internacional es la mejor forma de combatir estos grupos», apuntó Noboa, que entre sus planteamientos para este referéndum también propone volver a permitir la instalación de bases militares extranjeras.