Alcalde de Ciudad de Panamá reveló lo que harán con la nueva ayuda humanitaria que enviarán a Venezuela

El alcalde de Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, confirmó este lunes que seguirá usando rastreadores en la ayuda humanitaria enviada a Venezuela para socorrer a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio.

Mizrachi se vio envuelto en una polémica luego de que el último cargamento de ayuda llevara AirTags, un pequeño dispositivo de Apple diseñado para ubicar objetos personales de forma precisa, privada y sencilla.

Luego de que unas ayudas terminarán en Maturín, el alcalde confirmó a la periodista Carla Angola que los próximos envíos también llevarán AirTags. «Si resulta que se lo llevaron para ese lado sería una real pena; las dudas están bien fundamentadas», explicó.

«Lo que estamos es transparentando el esfuerzo y las donaciones de la gente de Panamá (…) Mi rol como el coordinador de todo eso, es transparentar cada parte del proceso. La interpretación que se le ha dado la dejo al pueblo venezolano que conoce», dijo Mizrachi.

MIZRACHI: «HA DESTAPADO UN NUEVO INTERÉS»

El funcionario panameño recordó que el año pasado gestionó el envío de ayuda humanitaria a Jamaica tras un huracán, pero no supo qué ocurrió con los insumos tras su llegada la isla. Ahora Mizrachi pretende que no se repita la misma situación.

«Esto realmente nos da un grado de confianza de saber que ya llegó y está en el área», agregó Mizrachi. Igualmente, el alcalde manifestó su «confianza» en los venezolanos y su capacidad para detectar «anomalías» en el envío de la ayuda humanitaria.

Mizrachi consideró que las dudas sobre el destino de la ayuda humanitaria «están bien fundamentadas». «Si esto resulta ser que se lo llevaron a otro lado, sería una real pena. Esto se trata de confianza», sentenció.

¿Por qué la ayuda humanitaria que salió de Panamá. terminó en Maturín?. Hablé con el alcalde de Panamá @Mayer De manera astuta puso trackers a las donaciones que salieron de su país. Su intención no era fiscalizar a Venezuela sino generar confianza en la diáspora y en los… pic.twitter.com/GbjyHaw3P4 — Carla Angola TV (@carlaangola) July 5, 2026



El gobierno de Delcy Rodríguez acusó a Mizrachi de «manipular» el envío de ayuda humanitaria para «generar una matriz de opinión negativa» en contra de las autoridades que gestionan la atención de víctimas.

Hasta el lunes, se han contabilizado 3.535 fallecidos por los terremotos, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 16.740 heridos y más de 6.000 personas rescatadas, aunque no brindó una cifra oficial de desaparecidos.