Air Europa suspende algunos vuelos con Venezuela: alegan «limitaciones operativas»

La aerolínea española Air Europa anunció este lunes la suspensión de varios vuelos con Venezuela, en medio de la conmoción que vive el país por el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio.

Air Europa informó de la suspensión de varios vuelos agendados hacia Valencia y Maiquetía, en La Guaira. Según expuso la propia aerolínea, se trata de una consecuencia a «limitaciones operativas» causadas por el doble terremoto.

«Debido a las limitaciones operativas en Venezuela, los vuelos UX071 y UX072 a/desde Valencia de los días 19 y 26 de julio y a/desde Caracas de los días 7 y 14 de agosto han sido cancelados», expuso.

Por su parte, la página web de la aerolínea precisó que se vieron afectados los vuelos a Valencia los días 17, 19, 24, 26 y 31 de julio. Lo mismo ocurrirá con las frecuencias entre Caracas y Madrid del 7 al 14 de agosto.

«Agradecemos tu comprensión y lamentamos los posibles inconvenientes que esta situación, ajena a la voluntad de la compañía, puedan ocasionarte», indicó la aerolínea. Si deseas reajustar tus vuelos, ofreciendo reembolsos, cambio de ruta, otra fecha o un vale de crédito.

📣 #AirEuropaInforma Debido a las limitaciones operativas en Venezuela, los vuelos UX071 y UX072 a/desde Valencia de los días 19 y 26 de julio y a/desde Caracas de los días 7 y 14 de agosto han sido cancelados. Consulta alternativas disponibles en: https://t.co/NVAvJ0t7RE pic.twitter.com/iV97jI3org — Air Europa (@AirEuropa) July 13, 2026

VUELOS DESVIADOS

Por otra parte, Air Europa confirmó el desvío de vuelos que estaban agendados hacia el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el cual permanece cerrado temporalmente por los graves daños que sufrió en el doble terremoto.

«Tras la obtención de los permisos necesarios, los siguientes vuelos entre Madrid y Caracas (Venezuela) operarán desde y hacia el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Valencia (VLN)», indicó Air Europa. Se trata de las frecuencias del 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 y 30 de julio.

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Producto de los daños en el Aeropuerto de Maiquetía, varios vuelos internacionales se han desviado hacia Valencia o Barcelona, estado Anzoátegui. Se desconoce cuándo la terminal ubicada en La Guaira volverá a abrir sus puertas.

Hasta este lunes, se han contabilizado 4.561 fallecidos por el doble terremoto, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 16.740 heridos y más de 20.000 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.