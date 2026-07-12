¿Terremotos del 24Jun podrían generar un desplazamiento de damnificados a la frontera con Colombia? Esto dijo la OIM

La falta de atención oportuna a las familias damnificadas a raíz de los terremotos del 24 de junio podría provocar un desplazamiento de damnificados hacia la zona fronteriza con Colombia. Así lo alertó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Si no se agiliza la entrega de ayuda humanitaria, algunas personas afectadas por la emergencia podrían buscar alternativas fuera de sus comunidades, dijo la organización en un comunicado.

Por otro lado, la cadena Caracol informó que el dirigente político del estado Táchira, Oscar Ronderos, alertó que ese desplazamiento podría concretarse en los próximos días debido a las dificultades que enfrentan las familias afectadas.

“Es posible que esto pueda ocurrir en los próximos días, teniendo en cuenta las necesidades de estas personas. Además del interés de empezar una nueva vida, están muy limitados, agobiados y algunos núcleos familiares desintegrados”, expresó.

Mientras tanto, la OIM informó acerca del establecimiento de un puente aéreo de suministros de emergencia para apoyar a las comunidades afectadas.

«Para las familias que enfrentan las consecuencias de un terremoto, recibir asistencia en las primeras fases, puede marcar una gran diferencia en su capacidad de recuperación». La afirmación la hizo Kim Eling, director Superior de Estrategia y Relaciones Externas de la OIM.

«Nuestra alianza con DHL demuestra cómo la colaboración estratégica con el sector privado puede ayudar a las organizaciones humanitarias a proporcionar asistencia esencial de manera más rápida”, dijo. Y agregó que así se garantiza que las comunidades afectadas reciban el apoyo que necesitan en los momentos más críticos”.

Asimismo, se supo que las autoridades en la frontera colombiana reportaron un aumento en el tránsito de ciudadanos venezolanos por los puentes internacionales que conectan al estado Táchira con Norte de Santander.

Colombia ha recibido en los últimos años a más de 2,8 millones de ciudadanos venezolanos en medio de la crisis política y económica que atraviesa Venezuela.