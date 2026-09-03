Aerolínea colombiana restablecerá sus vuelos hacia Caracas, estas son las rutas

La aerolínea colombiana Wingo restablecerá en los próximos días los vuelos con Caracas, luego que las operaciones hacia la capital venezolana se vieran suspendidas por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

Wingo reactivará los vuelos directos desde Bogotá, capital de Colombia, y Medellín hacia Caracas. La medida se tomó después que las autoridades venezolanas anunciaran la reapertura del Aeropuerto de Maiquetía.

De acuerdo a medios colombianos, Wingo contará nuevamente con un vuelo diario entre ambas capitales. Mientras tanto, la ruta entre Medellín y Caracas contará con tres frecuencias semanales.

Los vuelos entre Caracas y Bogotá comenzarán a despegar el próximo lunes. Por su parte, la ruta con la ciudad de Medellín retomará sus operaciones el 11 de septiembre.

Aunque Wingo reanudará los vuelos con la capital venezolana, continuará con la ruta entre Bogotá y Valencia. En este caso, habrá tres frecuencias semanales.

AVIONES DE WINGO

La aerolínea colombiana contará con aviones Boeing 737-800 para los vuelos hacia Venezuela. Se trata de aeronaves de gran capacidad que permiten la movilización mensual de miles de pasajeros entre ambos países.

Cabe destacar que el costo de los pasajes de Wingo depende del trayecto, disponibilidad y condiciones del vuelo. Sin embargo, parte desde los 117 dólares hacia Bogotá, pero en la ruta hacia Medellín el mínimo se ubica en 156 dólares.

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Con esta medida, Wingo aumentó hasta 13 las frecuencias semanales entre ambos países. Otras aerolíneas han ido retomando, progresivamente, algunos vuelos con Caracas, pero todavía permanecen activos los aeropuertos de Valencia y Barcelona como terminales alternas.