¿Adiós a la Estatua de la Libertad? La razón por la que un eurodiputado francés pidió a EEUU que devuelva el icónico monumento

El eurodiputado francés Raphael Glucksmann sugirió que Francia debería recuperar la Estatua de la Libertad, argumentando que Estados Unidos ya no representa los valores que inspiraron su donación original.

Durante una convención de su movimiento Place Publique, el político de centroizquierda expresó su postura con contundencia.

«Vamos a decirles a los estadounidenses que decidieron alinearse con los tiranos, a los estadounidenses que despidieron a investigadores por exigir libertad científica: ‘Devuélvanos la Estatua de la Libertad'», declaró Glucksmann ante sus seguidores.

El monumento, inaugurado en el puerto de Nueva York el 28 de octubre de 1886, fue un regalo del pueblo francés con motivo del centenario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Diseñada por el escultor Auguste Bartholdi, la estatua ha representado la libertad y democracia durante más de un siglo. Sin embargo, Glucksmann sostuvo que las recientes decisiones políticas de Washington han socavado estos principios.

«Te lo regalamos, pero parece que lo desprecias. Así que estará bien aquí en casa», añadió el eurodiputado, reforzando su llamado a la restitución del monumento.

La crítica de Glucksmann se centra en la administración del presidente Donald Trump, a quien acusa de alterar radicalmente la política estadounidense en relación con la guerra en Ucrania. Asimismo, condenó los recortes en las instituciones de investigación, una situación que llevó a Francia a lanzar iniciativas para atraer a científicos afectados por estas medidas.

