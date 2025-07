VIRAL: «Jamás podrán quitarme la voz» Actor Daniel Elbittar dice que le anularon pasaporte venezolano

El actor Daniel Elbittar denunció que autoridades venezolanas le anularon su pasaporte tras el apoyo que ha manifestado a favor de la líder de la oposición, María Corina Machado.

En este sentido, a través de una nota de prensa, Elbittar aseguró que se trata de una medida “como represalia por haber expresado públicamente su rechazo a las acciones del actual gobierno de su país natal”.

Asimismo, acotó que esta acción «busca silenciar a una de las voces más visibles y valientes del exilio artístico venezolano. Sin embargo, lejos de doblegarlo, esta acción parece haber encendido aún más la determinación del actor».

“Hoy me arrebatan mi nacionalidad, mi identidad legal como venezolano, pero jamás podrán quitarme la voz ni el amor por mi tierra. No se necesita un pasaporte para denunciar la injusticia, se necesita dignidad. Y eso, gracias a mis padres y a mi conciencia, me sobra”, señaló Elbittar.

No obstante, a pesar de estas medidas en su contra “reafirmó que seguirá usando su plataforma para denunciar las injusticias y defender la libertad de expresión, especialmente la de quienes no tienen la posibilidad de ser escuchados”.

Hasta el momento autoridades venezolanas no se han pronunciado con respecto a este caso.