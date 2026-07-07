VIDEO: La dura advertencia del encargado de negocios de EEUU sobre reporte de fallecidos por terremotos

El encargado de negocios Estados Unidos para Venezuela, John Barrett, advirtió este martes, 7 de julio, que la cifra oficial de fallecidos por los terremotos del 24 de junio continuará elevándose en los próximos días.

Asimismo, durante una conferencia de prensa virtual, Barret confirmó que el país norteamericano apoya a Venezuela con 10 contenedores con capacidad de refrigeración para el almacenamiento y transporte de los fallecidos.

«El gobierno da a conocer cifras de muertos diariamente y creo que vamos a continuar viendo estas cifras elevarse con el tiempo, desafortunadamente dada la escala de esta tragedia», advirtió el funcionario estadounidense.

También detalló el apoyo forense estadounidense. Al respecto, señaló que la gran mayoría de los cuerpos recibidos ya han sido contados e identificados, mientras continúa el proceso de recopilación de ADN, huellas dactilares y registros dentales de quienes aún esperan ser identificados, en coordinación con sus familiares.

BOLSAS PARA CADÁVERES

Las declaraciones de Barrett se producen días después de que el coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Venezuela, Gianluca Rampolla, revelara que el país estaba adquiriendo 10.000 bolsas para cadáveres.

Se trató de un dato, que ya anticipaba el aumento sostenido en el conteo de víctimas que ahora confirmó el diplomático estadounidense.

🇺🇸 Barrett advierte que cifra de muertos por el terremoto seguirá subiendo 🚨 El encargado de negocios de EE.UU. para Venezuela, John Barrett, advirtió que el número de fallecidos por la tragedia del 24 de junio continuará elevándose en los próximos días debido a la magnitud de… pic.twitter.com/TNxTl1Kof6 — EVTV (@EVTVMiami) July 7, 2026

BALANCE DE VÍCTIMAS POR LOS TERREMOTOS

En paralelo, las autoridades nacionales actualizaron este martes el balance oficial del doble terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio.

Según reportó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN), la cifra de víctimas mortales llegó a 3.685, es decir 150 más que el reporte del lunes, a casi dos semanas de la tragedia.

El número de rescatados se ubica en 6.462, los heridos se mantienen en 16.740 y los pacientes atendidos ascendieron a 25.970, sin que las autoridades hayan ofrecido un desglose sobre la gravedad de las lesiones.

Rodríguez ratificó además que 856 edificaciones resultaron afectadas por los sismos, de las cuales 190 colapsaron, la mayoría de ellas en el estado La Guaira, la entidad más golpeada por el desastre.

En cuanto a la respuesta humanitaria, el funcionario precisó que se han distribuido 9.603 toneladas de alimentos y permanecen desplegados 29.567 efectivos, a los que se suman 28.362 voluntarios y 4.388 rescatistas internacionales que continúan operando en las zonas más afectadas del país.