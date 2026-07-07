VIDEO: Jefe del Comando Sur dice que no se marcharán de Venezuela «hasta que el trabajo esté hecho» tras terremotos

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis Donovan, aseguró este martes, 7 de julio que las fuerzas estadounidenses permanecerán en Venezuela «hasta que el trabajo esté hecho», en referencia a la respuesta humanitaria desplegada tras los terremotos del pasado 24 de junio.

«Permaneceremos en la tarea y en la misión hasta que el trabajo esté hecho», sostuvo Donovan durante una declaración conjunta difundida por la Embajada de Estados Unidos en Caracas a través de X, en la que también participó el encargado de negocios estadounidense en Venezuela, John Barrett.

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Asimismo, Donovan enfatizó que las operaciones militares continuarán bajo la coordinación del Departamento de Estado y destacó el trabajo conjunto entre el personal estadounidense y los venezolanos en el terreno.

«Los estadounidenses trabajarán duro hombro a hombro con el pueblo venezolano. No podría estar más orgulloso del equipo del Comando Sur de EEUU y toda la fuerza conjunta por hacer solo lo que nosotros podemos hacer», acotó.

AYUDA DE EEUU PARA VENEZUELA

Por su parte, el diplomático calificó la operación de ayuda como «masiva y sin precedentes» y precisó que el apoyo de Washington superará los 300 millones de dólares, cifra que ya se traduce en más de un millón de libras de suministros entregados al pueblo venezolano.

Barrett explicó que la magnitud del esfuerzo requirió la participación directa del Comando Sur en las labores logísticas de distribución.

«Estamos liderando este esfuerzo, pero no podríamos hacerlo sin el Departamento de Guerra», señaló, al tiempo que detalló que los equipos estadounidenses llegaron pocas horas después de los potentes sismos de 7,2 y 7,5 para montar una plataforma logística que garantizara la entrega de insumos a las zonas afectadas.

El funcionario subrayó además la continuidad del compromiso estadounidense con la emergencia. «Todo este equipo del gobierno de EEUU está aquí hoy, y vamos a estar aquí mañana para el pueblo venezolano», afirmó.

El @DeptofWar ha fortalecido las operaciones logísticas en las zonas más afectadas tras los terremotos del 24 de junio para la respuesta humanitaria liderada por el @StateDept. El Comandante de @SOUTHCOM, Gral. Francis Donovan, estuvo en Venezuela avanzando las operaciones… pic.twitter.com/cxieitmNQW — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) July 7, 2026

TERREMOTOS EN VENEZUELA

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, presentó este 6 de julio un nuevo balance sobre el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio.

A casi dos semanas de la tragedia, la cifra de víctimas mortales aumentó a 3.535. Mientras que los heridos ascendieron a 16.740, sin que hasta ahora se haya detallado la gravedad de las lesiones ni los centros donde permanecen internados.

Según los datos difundidos por Rodríguez, un total de 6.462 personas fueron rescatadas hasta el momento y 25.016 pacientes reciben atención médica.

El funcionario también reportó que 86.764 familias fueron atendidas como parte de la asistencia a los afectados por el desastre. Precisó, además, que 17.854 personas perdieron sus viviendas y que, para atender a los desplazados, se instalaron 82 campamentos transitorios en distintas zonas del país.