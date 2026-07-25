«Vi a venezolanos removiendo escombros a mano limpia»: Subjefe de los bomberos de Miami narró su experiencia como rescatista en Venezuela

A medida que transcurren los días desde que ocurrieron los terremotos, el 24 de junio, van surgiendo historias y testimonios. Asó ocurrió con el de Chris Díaz, subjefe de los bomberos de Miami, quien pudo narrar sus vivencias, durante su permanencia en la zona de desastre en La Guaira.

En una entrevista para Telemundo 51, Díaz, quien es miembro del Task Force 2 de Miami, relató cómo los sobrevivientes de los sismos removieron escombros con sus propias manos, en busca de sus familiares y seres queridos.

Informó que el equipo estadounidense se desplegó en la zona bajo la autorización del Departamento de Estado de EE. UU. para brindar apoyo internacional. “Somos un equipo de rescatistas, ingenieros, médico, quienes vamos donde nos requiera”, explicó.

Díaz confesó que una de las imágenes que más lo marcó fue ver a civiles participar activamente en la búsqueda de supervivientes: «Veía venezolanos sin nada, con las manos limpias, removiendo escombros para sacar a alguien vivo. Lo vi con mis ojos», dijo.

Resaltó la profunda solidaridad local y la total ausencia de fronteras políticas o culturales en el terreno. Se refirió a la cooperación estrecha entre brigadas de rescatistas de Chile, Portugal, Costa Rica, El Salvador y Venezuela. “Ahí no había bandera, ahí no había diferencia cultural”, comentó.

La intervención del Task Force 2 de Miami fue clave en hitos como el rescate con vida de Hernán Gil. El hombre logró sobrevivir ocho días atrapado bajo las ruinas de un edificio colapsado en La Guaira.

Según relató, durante varios días lograron mantener comunicación con el sobreviviente y suministrarle agua y alimentos a través de un tubo. “Fue increíble ver la fuerza que tenía de estar atrapado ocho días”, dijo.

Recordó el momento en que lograron abrir un espacio entre los escombros. “Cuando pudimos remover los escombros, él quiso salir caminando. Fue increíble ver la fuerza de ese hombre”, concluyó.