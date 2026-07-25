Duque reveló cuántos edificios de Chacao quedaron en «alto riesgo» y presentó el plan de recuperación para el municipio

El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, ofreció un balance de la respuesta inmediata desplegada en el municipio y presentó la hoja de ruta técnica para la mitigación de riesgos. Informó que en el municipio hay 49 edificios en alto riesgo.

Hizo la presentación luego de un mes del doble terremoto que sacudió a Venezuela, donde el municipio también sufrió daños.

Antes de la presentación Duque destacó el trabajo ininterrumpido de los equipos de emergencia, cuadrillas y personal de salud desde el primer día de la contingencia sísmica.

Informó que se recolectaron 83.700 toneladas de escombros en las distintas zonas afectadas de la jurisdicción.

Igualmente, se atendieron a 2.995 pacientes en Salud Chacao, mientras que 400 vecinos de Chacao, cuyas viviendas están en criterio rojo, se encuentran en hoteles acondicionados para cada familia.

Por otro lado, se distribuyeron 790 comidas diarias servidas a vecinos resguardados en los hoteles del municipio.

“A un mes de estos lamentables sismos que marcaron al país, nuestra prioridad sigue siendo firme: resguardar la vida y la tranquilidad de los chacaoenses. No hemos parado un solo instante en responder a la emergencia, brindar servicios médicos de calidad y garantizar techo y alimentación digna a las familias afectadas”, enfatizó Gustavo Duque.

PRIMERA FASE

En el marco de la primera fase de inspección post-terremoto, las autoridades municipales presentaron la evaluación preliminar realizada sobre una muestra de 3.100 edificaciones. En este sentido, indicó que los edificios con criterio verde (bajo riesgo) son 1.101 que corresponde a 82%.

Las edificaciones con criterio amarillo (riesgo moderado) son 182, equivalentes a 14% y las que representan un alto riesgo o con criterio rojo son 49 edificaciones (4%).

Duque indicó que, “como respuesta estructural ante la crisis sísmica, hemos convocado a representantes de más de 1.000 juntas de condominio. Las mismas se sumarán al plan El Gran Levantamiento”.

Se trata de una iniciativa de inspección técnica profunda que contempla: Cuantificación real de los daños en la infraestructura residencial y comercial. Priorización de intervenciones urgentes en inmuebles comprometidos. Adopción de estándares internacionales con protocolos de actuación del BID, PNUD y Banco Mundial. Identificación de vulnerabilidades estructurales edificio por edificio.

A ellos se agrega la creación de una base de datos trazable para la toma de decisiones presupuestaria. Y, finalmente, el rigor técnico y precisión en las mediciones e inspecciones de campo.

Duque ya se ha reunido con 638 juntas de condominio, con 9.840 apartamentos en proceso de evaluación y 3.255 censos completados satisfactoriamente.

De estas diligencias se levantó una data preliminar de riesgos en viviendas particulares, donde se identificaron: 1.805 apartamentos sin afectación estructural, 921 con observaciones o riesgo moderado y 447 en situación de riesgo alto que requieren atención prioritaria.

“En los próximos días estaremos implementando un plan integral y estructurado para reconstruir Chacao de acuerdo con los resultados que arroje el Censo de Condominios. El objetivo primordial de ser una referencia en materia antisísmica. Nuestra meta es convertir a nuestro municipio en un modelo nacional de preparación y seguridad, garantizando el bienestar de todos los vecinos”, afirmó.

Destacó estar “en conversaciones y recibiendo asesoría para implementar un sistema de alertas sísmicas en el municipio”.

Enfatizó que para ejecutar las obras hay un Plan de Captación de Recursos, sustentado en alianzas con la empresa privada que presta servicio en el municipio.

El alcalde dijo que planteó una serie de incentivos fiscales para los contribuyentes que colaboren en la recuperación urbana.

Además de la creación de fondos de emergencia dirigidos exclusivamente a obras de reparación urgente.

Duque concluyó garantizando la total transparencia en la gestión de la crisis: “Estableceremos mecanismos auditables de seguimiento, prioridad absoluta para las estructuras en alto riesgo y trazabilidad total sobre cada recurso invertido para recuperar la tranquilidad de Chacao”.