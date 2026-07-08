Cruz Roja habilitó canal para contactar a familiares afectados o desaparecidos por los terremotos desde EEUU

Los migrantes venezolanos en Estados Unidos que buscan saber o comunicarse con sus familiares tras los terremotos ya cuentan con una vía oficial. Se trata del programa de Restablecimiento del Contacto con Familiares (RCF) de la Cruz Roja, activado de manera prioritaria a través de sus 41 filiales en todo el país.

El servicio es gratuito y busca reconectar a quienes quedaron separados por la catástrofe provocada por los terremotos del 24 de junio, cuando el colapso de las redes tradicionales de comunicación dificulta confirmar el estado de quienes permanecen en las zonas más afectadas.

Quienes residen en Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio, deben saber que este servicio no opera recibiendo llamadas directas a un celular libre.

El trámite correcto es acudir primero a la filial de la Cruz Roja del país donde se encuentran —en este caso, la Cruz Roja Americana— para que esa organización inicie el proceso internacional junto con la Cruz Roja Venezolana.

Especialistas en gestión de crisis recomendaron, además, privilegiar herramientas digitales de bajo consumo de datos antes de intentar comunicarse por líneas fijas, ya saturadas por la emergencia.

Dentro de Venezuela, las autoridades habilitaron el número 0422 799 4880, que desde territorio estadounidense debe marcarse como línea internacional: 011 +58 422 799 4880.

Asimismo, los residentes en Latinoamérica pueden contactar de inmediato a las filiales locales mediante sus canales oficiales y redes sociales:

Argentina: @CruzRojaArg

Colombia: @cruzrojacol

Costa Rica: @CruzRojaCRC

Ecuador: @cruzrojaecuador

Honduras: @cruzrojahon

México: @CruzRoja_MX

Para que el personal de la Cruz Roja pueda emprender una búsqueda efectiva sobre el terreno, los solicitantes deben tener a la mano datos precisos del familiar:

Nombre completo y apellidos.

Fecha de nacimiento o edad aproximada.

Dirección exacta de residencia o el último lugar conocido donde se encontraba (especificando calle, barrio/urbanización, municipio y estado).

Teléfonos habituales, aunque estén apagados o sin señal.

Condición de salud preexistente, si padece alguna enfermedad que requiera atención médica urgente.

Como complemento a la vía institucional, existe también la plataforma ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela, donde cualquier persona puede registrar los datos de un familiar incomunicado.

Las autoridades insisten en que, si el contacto se restablece por medios propios, es necesario regresar al portal para actualizar la información, un paso clave para no duplicar esfuerzos y permitir que los equipos de rescate concentren sus recursos en los casos que realmente siguen pendientes.

TERREMOTOS EN VENEZUELA

En tanto, las autoridades nacionales actualizaron este martes el balance oficial del doble terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio.

Según reportó Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN), la cifra de víctimas mortales llegó a 3.685, es decir 150 más que el reporte del lunes, a casi dos semanas de la tragedia.

El número de rescatados se ubica en 6.462, los heridos se mantienen en 16.740 y los pacientes atendidos ascendieron a 25.970, sin que las autoridades hayan ofrecido un desglose sobre la gravedad de las lesiones.

Rodríguez ratificó además que 856 edificaciones resultaron afectadas por los sismos, de las cuales 190 colapsaron, la mayoría de ellas en el estado La Guaira, la entidad más golpeada por el desastre.

En cuanto a la respuesta humanitaria, el funcionario precisó que se han distribuido 9.603 toneladas de alimentos y permanecen desplegados 29.567 efectivos, a los que se suman 28.362 voluntarios y 4.388 rescatistas internacionales que continúan operando en las zonas más afectadas del país.