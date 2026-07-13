Los argumentos de los exiliados venezolanos al solicitar un «TPS urgente» tras terremotos

Exiliados venezolanos solicitaron a congresistas de Estados Unidos impulsar de manera urgente la designación de un nuevo Estatus de Protección Temporal (TPS) para sus compatriotas en este país ante la «grave emergencia» humanitaria causada por los dos poderosos terremotos que devastaron el país.

De acuerdo con El Nuevo Herald, la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) pidió a los congresistas James P. McGovern y Chris Smith, de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes del Congreso federal, gestionar el TPS.

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En una carta dirigida a ambos legisladores, la organización detalló que los terremotos dejaron miles de muertos, heridos, damnificados y una destrucción masiva de infraestructura en varias regiones del país.

Asimismo, afirmaron que la capacidad del Estado venezolano para responder resulta claramente insuficiente frente a la magnitud del desastre.

Para Veppex, esa realidad agrava una crisis humanitaria, económica y política que se arrastra desde hace años, y convierte el retorno a Venezuela en una opción insegura para miles de connacionales que residen actualmente en Estados Unidos.

Por tales motivos, señalaron que «otorgar TPS sería una medida humanitaria coherente con la tradición estadounidense de protección temporal en casos de desastres naturales y crisis graves».

Los exiliados solicitaron formalmente que la Comisión de Derechos Humanos respalde de manera pública la redesignación inmediata del TPS para Venezuela y que inste tanto al Departamento de Seguridad Nacional como a la Casa Blanca a activar esta protección migratoria.

Además, pidieron que esta recomendación quede incluida en el informe o las conclusiones de la audiencia programada para este miércoles 15 de julio, fecha en la que los miembros de la Comisión analizarán la situación de los derechos humanos en Venezuela tras los terremotos, luego de reunirse este martes para evaluar el panorama.

Vale destacar, que esta no es la primera gestión de este tipo desde la tragedia, ya que Veppex, junto con la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex), ya había solicitado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, medidas de protección migratoria para evitar deportaciones de venezolanos, apenas dos días después de ocurridos los sismos.

Hasta el momento, esa petición previa no ha recibido respuesta por parte de la Casa Blanca.

TERREMOTOS EN VENEZUELA

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, reveló este lunes 13 de julio un nuevo balance de los terremotos ocurridos el 24 de junio, según el cual la cifra de personas fallecidas ya alcanza los 4.561, en tanto que el número de heridos permanece sin variación, en 16.740.

El funcionario difundió la actualización a través de su cuenta de Instagram. A través de la plataforma, detalló que hasta ahora han sido rescatadas 6.462 personas que quedaron atrapadas bajo los escombros. No obstante, el reporte no incluyó ninguna referencia al número de desaparecidos.

Por otra parte, se indicó que el país acumula 1.254 réplicas desde los terremotos. En cuanto a la infraestructura, se han contabilizado 856 inmuebles con daños estructurales y 190 que colapsaron por completo a raíz del doble movimiento telúrico. Se trata de una devastación que dejó a al menos 17.907 personas sin hogar.

Frente a este panorama, las autoridades venezolanas instalaron 107 refugios temporales, en los que actualmente permanecen 20.231 personas que perdieron sus viviendas. De acuerdo con el balance oficial, ya son 128.324 las familias que han recibido algún tipo de asistencia integral.